Коллекторы раскрыли долю бесперспективных долгов россиян

Более четверти долгов россиян, проданных банками коллекторам, классифицируются как «бесперспективные к взысканию». В 2023-м их оценивали в ₽67 млрд. Шансы на возврат этих долгов близки к нулю, но взыскатели все равно их покупают

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В 2023 году 26% от объема долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, считались «бесперспективными к взысканию». Такие данные были представлены на заседании клуба покупателей и продавцов, проведенном Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА; презентация есть у РБК). Доля плохих долгов самого низкого качества планомерно растет последние три года: в 2021-м она составила 23%, в 2022-м — 24%. До этого подобные расчеты НАПКА не приводила.

Всего за прошлый год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб., что на 4% уступает показателям 2022 года. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.

Хотя шансы взыскать такой долг крайне низкие, коллекторы все равно приобретают такие активы у банков, отмечает руководитель клуба покупателей и продавцов НАПКА, управляющий директор коллекторского агентства ПКБ Павел Михмель.

«Долги, расцениваемые как бесперспективные, не выводятся банками в отдельные лоты, продаются в составе портфелей с долгами, которые коллекторы расценивают как перспективные и оценивают стоимость в процентах. В составе этих портфелей попавшая туда часть бесперспективных к взысканию долгов оценивается условно в 0%», — поясняет он.

Какие долги имеют нулевые шансы на взыскание

Как следует из презентации НАПКА, долг можно считать «бесперспективным к взысканию», если клиент находится в процедуре банкротства (внесудебного или через суд) или умер. К низкой категории качества также относятся кейсы на небольшие суммы и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.

По словам Михмеля, при наличии хотя бы одного критерия долг можно считать «бесперспективным к взысканию». Он отмечает, что два самых больших сегмента в этой категории — долги банкротов или без документов. По первой категории кейсов взыскатели могут подключиться к процедуре банкротства, заявить о себе как о кредиторах и получить какие-то средства по итогам окончания процедуры.

Под отсутствием документов имеется в виду, что у коллектора нет оригинала кредитного договора (обратиться в суд не получится), но есть другая информация о должнике — его контактные данные, сумма долга.

«Стратегия работы по данной категории долгов: контакт с должником, предложение скидок, рассрочек, минимальный платеж — комплекс действий по внесудебному урегулированию долга. После погашения долга коллекторское агентство отправляет в бюро кредитных историй информацию о его погашении, отметка попадает в кредитную историю должника», — объясняет собеседник РБК.

Долгами умерших заемщиков коллекторы тоже занимаются, продолжает Михмель: «Стратегия работы: скоринг-процедура, которая выявляет наличие имущества умершего. Если есть имущество и вероятность вступления в наследство, коллекторское агентство заявляется в наследственное дело, и в дальнейшем имущество и долги переходят к наследнику».

Бесперспективные долги — весьма условная категория, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. «Цены на такие портфели очень низкие и могут начинаться от 0,1% от номинального объема портфеля, поэтому часть таких портфелей находит спрос у покупателей: крупные агентства с технологичным скорингом и обширным опытом взыскания в разных долговых сегментах умеют работать с такими портфелями и обеспечивать сборы по ним», — объясняет он.

У взыскателей есть отработанный метод работы с бесперспективными долгами — судебные приказы, рассказывает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Михаил Алексеев. С должниками-банкротами или теми, кто допустил просрочку давно и сроки давности упущены, коллекторы не идут в исковое производство, отмечает эксперт. Вместо этого они в упрощенном порядке получают через суды приказы о взыскании и направляют эти исполнительные документы судебным приставам, которые обязаны списать средства с банковских счетов должников.

«Чтобы прекратить списание, должнику нужно понять или вспомнить, о каком долге идет речь, обратиться к приставу, пойти в суд и получить там этот судебный приказ, затем написать заявление об отмене приказа, потом опять попасть на прием к приставу, чтобы добиться поворота взыскания. Когда речь идет о небольших суммах и старых долгах, понимая всю сложность и длительность этого пути, должники чаще всего предпочитают «откупиться» списанием приставами в пользу коллекторов», — констатирует Алексеев.

Будет ли расти доля бесперспективных долгов

Процент бесперспективных долгов Васильев называет стабильным. «Доля таких долгов на рынке не будет существенно расти или снижаться: потребность в продаже таких портфелей, как и спрос на них, есть и будет сохраняться», — заключает собеседник РБК.

Михмель связывает поступательный рост доли долгов с низкими шансами на взыскание с распространением банкротства в России. «В 2023 году банки включили в продаваемые лоты значительный объем банкротов. Если предположить, что у банков не поменяется стратегия работы с банкротами, и в то же время учитывать поступательный рост личных банкротств, можно предположить сохранение тенденции поступательного роста доли бесперспективных к взысканию долгов, прежде всего за счет банкротов», — объясняет эксперт.

По данным «Федресурса», в 2023 году российские суды признали финансово несостоятельными 350,8 тыс. россиян, что примерно на четверть (26,2%) больше результата предыдущего года (.pdf). Темпы прироста числа таких банкротов замедляются. При этом в 2,2 раза выросло число принятых обращений о внесудебном бесплатном банкротстве (до 15,9 тыс.). Такая процедура стала доступна россиянам с 1 сентября 2020 года, а с 3 ноября 2023-го доступ к внесудебному банкротству был упрощен.

Сколько долгов россиян банки продали коллекторам

По данным НАПКА, в 2023 году банки заключили с коллекторскими агентствами сделки цессии (продажи прав требования по долгу) на 239 млрд руб. По сравнению с 2022 годом объем этого рынка увеличился на 14%. Взыскателям перешло примерно 1,42 млн проблемных кредитов. Средняя сумма долга по одному кейсу увеличилась на 12% год к году, до 168 тыс. руб.

65% всего объема проданных плохих долгов пришлось на кредиты наличными (155 млрд руб.), больше четверти (27,4%, или 65,3 млрд руб.) — на кредитные карты. Доля проблемной ипотеки в продажах коллекторам осталась незначительной — 0,5%, или 1,2 млрд руб., но цена таких долгов на рынке самая высокая: они продавались за 39,2% от суммы долга против средней цены на уровне 7,5% в сегменте кредитов наличными.

Банки продолжают наращивать предложение «молодых» долгов: в 2023 году доля проблемной задолженности со сроком просрочки менее одного года достигла 36%, обновив максимум. Для сравнения: в 2022 году на такую просрочку пришлось 26%. Тенденция на рост продаж «молодых» долгов наблюдается как минимум с 2020 года.

В 2024 году объем предложения долгов со стороны банков коллекторам вырастет на 11%, до 286 млрд руб., прогнозируют в ПКБ. В агентстве рассчитывают, что количество фактически проданных долговых кейсов достигнет 1,65 млн (+15% год к году), а сумма фактически проданных кредитов — 258 млрд руб. (+8%).