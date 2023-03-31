ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 30 мар, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 30 мар, 16:11
Минцифры поэтапно ограничит доступ школ к иностранным видеосервисам Политика, 15:28
«Авито» назвал районы Москвы, где проще снять жилье жильцам с питомцами Недвижимость, 15:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:20
«Сбер» провел первую в России музыкальную премию в метавселенной Пресс-релиз, 15:18
Налоговая служба России решила создать организацию гражданской обороны Политика, 15:16
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:09
У ребенка токсичный учитель. Что делать? Pro, 14:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Китай разрешил въезд туристическим группам из других стран Общество, 14:54
Россия в новой концепции назвала себя самобытной страной-цивилизацией Политика, 14:51
ЦБ объявил о падении объема подозрительных операций по выводу средств Финансы, 14:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:46
Как упаковать франшизу, чтобы не прослыть мошенником Pro, 14:40
ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян Финансы, 14:37
Цифровая стройка: как «умные» технологии меняют Москву Город, 14:36
Финансы ,  
0 

ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян

Центробанк: медианная сумма долга российских семей составляет 140 тыс. руб.
Медианная сумма долгов россиян составляет 140 тыс. руб., а по финансовым активам — только 15,7 тыс. руб., оценил Центробанк. Но накопления есть у 65% респондентов, а долги — менее чем у четверти
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году доля российских домохозяйств, имеющих долги, составила 23,1%, медианная сумма долга по всем типам задолженности составляет 140 тыс. руб. Об этом говорится во всероссийском обследовании домохозяйств по потребительским финансам, которое проводил Банк России. Медианная сумма долга в отличие от средней означает, что 50% респондентов имеют долг выше этого значения, а 50% — ниже.

ЦБ проводил исследование в основном с апреля по август 2022 года в 38 населенных пунктах, в нем приняли участие около 6 тыс. домохозяйств и 12 тыс. человек. 70% ответов было получено в мае—июне 2022 года. «Это наиболее кризисный период прошлого года, и это важно учитывать при интерпретации результатов», — сказала на брифинге первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Ранее аналогичное исследование раз в два года делал Минфин при участии Всемирного банка.

Наибольшая доля домохозяйств — 10,5% — имеет долги по потребительским кредитам. Медианная сумма такого долга составляет 100 тыс. руб. При этом она значительно выше по обязательствам, возникающим при покупке недвижимости (то есть по ипотеке), — 973,9 тыс. руб. Такие долги есть у 5,3% российских семей.

Еще 4% семей имеют долги по автокредитам, медианная сумма — 227,6 тыс. руб. Задолженности по кредитным картам имеют 6,4% семей (медиана 30 тыс. руб.), по микрозаймам — 0,6% домохозяйств (25 тыс. руб.), частным лицам должны 4,6% домохозяйств (9 тыс. руб.).

«Среди должников медианное отношение объема платежей по кредитам и займам к расходам составляет примерно 18%. Этот показатель достаточно стабилен для большинства децильных групп (10 групп, в каждой из которых учитывается по 10% населения в зависимости от доходов. — РБК), но из всех групп выделяется первая (самая бедная — РБК), где медиана выше и достигает 27%. Это отражает уязвимость наименее обеспеченной группы населения. У таких домохозяйств и самый высокий разброс этого показателя — есть те, у кого повышенная долговая нагрузка, и есть те, кто платит сравнительно мало», — рассказала Юдаева.

Она не раскрыла, как изменилась медианная сумма долга российских домохозяйств с 2020 года — предыдущей волны опроса: «Это как раз тот вопрос, где мы немножко поменяли вопросы между разными волнами, поэтому нужен дополнительный более глубокий анализ, чтобы сравнивать».

Читайте на РБК Pro
Что такое «легальная дискриминация» и о чем не стоит писать в вакансиях
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов

Что касается финансовых активов, то они есть у 65,1% семей, показал опрос ЦБ. Их медианная сумма составляет 15,7 тыс. руб. Подавляющее большинство — 64,5% — держит средства на банковских счетах (15 тыс. руб.). Активы в акциях и облигациях сохраняют 1,6% домохозяйств (медиана — 26,5 тыс. руб.), паи в ПИФах есть только у 0,3% семей (82,5 тыс. руб.), криптовалюты — у 0,4% респондентов (17,5 тыс. руб.), деньги в НПФ имеют 0,9% респондентов (100 тыс. руб.). Еще 0,3% домохозяйств имеют металлические счета (3,2 тыс. руб.), у 1,2% есть электронные кошельки (1 тыс. руб.).

В 2022 году выросла доля тех, кто считает, что сейчас неподходящее время для крупных покупок в кредит или в долг, следует также из данных ЦБ. Плохим это время назвали 59% респондентов, хорошим — 9%, вариант «ни то, ни другое» выбрали 32% опрошенных. В 2020 году эти показатели составляли 56%, 11% и 33%, в 2018 году — 47%, 15% и 38% соответственно.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ЦБ Долги кредиты
Материалы по теме
Эксперты оценили потенциально проблемные долги в банках в ₽700 млрд
Финансы
Внешний долг России за год сократился на 21%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter