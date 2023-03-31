ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян

Медианная сумма долгов россиян составляет 140 тыс. руб., а по финансовым активам — только 15,7 тыс. руб., оценил Центробанк. Но накопления есть у 65% респондентов, а долги — менее чем у четверти

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году доля российских домохозяйств, имеющих долги, составила 23,1%, медианная сумма долга по всем типам задолженности составляет 140 тыс. руб. Об этом говорится во всероссийском обследовании домохозяйств по потребительским финансам, которое проводил Банк России. Медианная сумма долга в отличие от средней означает, что 50% респондентов имеют долг выше этого значения, а 50% — ниже.

ЦБ проводил исследование в основном с апреля по август 2022 года в 38 населенных пунктах, в нем приняли участие около 6 тыс. домохозяйств и 12 тыс. человек. 70% ответов было получено в мае—июне 2022 года. «Это наиболее кризисный период прошлого года, и это важно учитывать при интерпретации результатов», — сказала на брифинге первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Ранее аналогичное исследование раз в два года делал Минфин при участии Всемирного банка.

Наибольшая доля домохозяйств — 10,5% — имеет долги по потребительским кредитам. Медианная сумма такого долга составляет 100 тыс. руб. При этом она значительно выше по обязательствам, возникающим при покупке недвижимости (то есть по ипотеке), — 973,9 тыс. руб. Такие долги есть у 5,3% российских семей.

Еще 4% семей имеют долги по автокредитам, медианная сумма — 227,6 тыс. руб. Задолженности по кредитным картам имеют 6,4% семей (медиана 30 тыс. руб.), по микрозаймам — 0,6% домохозяйств (25 тыс. руб.), частным лицам должны 4,6% домохозяйств (9 тыс. руб.).

«Среди должников медианное отношение объема платежей по кредитам и займам к расходам составляет примерно 18%. Этот показатель достаточно стабилен для большинства децильных групп (10 групп, в каждой из которых учитывается по 10% населения в зависимости от доходов. — РБК), но из всех групп выделяется первая (самая бедная — РБК), где медиана выше и достигает 27%. Это отражает уязвимость наименее обеспеченной группы населения. У таких домохозяйств и самый высокий разброс этого показателя — есть те, у кого повышенная долговая нагрузка, и есть те, кто платит сравнительно мало», — рассказала Юдаева.

Она не раскрыла, как изменилась медианная сумма долга российских домохозяйств с 2020 года — предыдущей волны опроса: «Это как раз тот вопрос, где мы немножко поменяли вопросы между разными волнами, поэтому нужен дополнительный более глубокий анализ, чтобы сравнивать».

Что касается финансовых активов, то они есть у 65,1% семей, показал опрос ЦБ. Их медианная сумма составляет 15,7 тыс. руб. Подавляющее большинство — 64,5% — держит средства на банковских счетах (15 тыс. руб.). Активы в акциях и облигациях сохраняют 1,6% домохозяйств (медиана — 26,5 тыс. руб.), паи в ПИФах есть только у 0,3% семей (82,5 тыс. руб.), криптовалюты — у 0,4% респондентов (17,5 тыс. руб.), деньги в НПФ имеют 0,9% респондентов (100 тыс. руб.). Еще 0,3% домохозяйств имеют металлические счета (3,2 тыс. руб.), у 1,2% есть электронные кошельки (1 тыс. руб.).

В 2022 году выросла доля тех, кто считает, что сейчас неподходящее время для крупных покупок в кредит или в долг, следует также из данных ЦБ. Плохим это время назвали 59% респондентов, хорошим — 9%, вариант «ни то, ни другое» выбрали 32% опрошенных. В 2020 году эти показатели составляли 56%, 11% и 33%, в 2018 году — 47%, 15% и 38% соответственно.