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Охрану заместителя Шольца усилили после угроз застрелить и повесить

Welt: охрану вице-канцлера ФРГ Хабека усилили после угроз застрелить и повесить
Хабеку и его семье угрожали расправой. Министр стал целью атак в связи с сокращением субсидий на сельское хозяйство, чем воспользовались праворадикальные группы
Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Уровень безопасности немецкого вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека повышен в связи с массовым поступлением анонимных угроз, сообщает Welt со ссылкой на источники.

С прошлого апреля Хабек подал около 700 жалоб на угрозы.

В одном из сообщений, полном грамматических ошибок, сказано: «Твоя голова покатится, у тебя есть выбор, будет ли это происходить мирно, или мы сделаем это по принуждению. Мы тебя повесим». В другом сообщении человек, представившийся капитаном бундесвера, пообещал найти Хабека и «каким-то образом привлечь его к ответственности». «Ни один телохранитель не сможет защитить вас», — добавил автор письма. Другие обращения содержали угрозы расстрела, обещания последствий для вице-канцлера и его семьи, «если немцы восстанут».

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«Эта ненависть отравляет политический дискурс. Она направлена на запугивание и создание атмосферы страха», — заявил Welt Хабек. Он призвал противостоять тому, чтобы подобное стало нормой.

Помимо Хабека угрозы поступают и другим политикам Германии. Количество преступлений, совершенных на почве ненависти к должностным лицам, выросло год к году на 29% и составило 5,4 тыс. «Мы должны четко обозначить совместную ответственность тех, кто все более безудержно и недобросовестно оскорбляет и клевещет на демократов, особенно с правого фланга. Это создает атмосферу насилия, которая побуждает преступников к действиям», — призвала министр внутренних дел Нэнси Фейзер.

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Роберт Хабек

Ненависть к Хабеку раздувают праворадикальные движения, поскольку его ассоциируют с климатическим законодательством, мерами в области энергоресурсов и регулирования сельского хозяйства, рассказали эксперты по экстремизму изданию NDR. В декабре правительство решило закрыть дефицит бюджета за счет отмены субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

В январе несколько сотен фермеров попытались прорваться на паром, на котором Хабек возвращался домой из отпуска. Полиция применила против протестующих перцовый газ.

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