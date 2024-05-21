В Германии начался суд над готовившими госпереворот «рейхсбюргерами»

В ФРГ начался основной процесс над группой «рейхсбюргеров», которая в 2022 году планировала захватить бундестаг и осуществить переворот. Кто на скамье подсудимых и при чем тут «Альтернатива для Германии» — в материале РБК

Князь Рейсский Генрих XIII (Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)

21 мая в Высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне началось основное слушание по делу «рейхсбюргеров», которых подозревают в планировании насильственной смены власти в Германии в 2022 году. Это дело стало одним из самых резонансных в истории ФРГ, которая как раз в мае отмечает 75 лет со дня вступления в силу Основного закона (Конституции).

7 декабря 2022-го федеральная прокуратура Германии арестовала 25 человек (имена некоторых не раскрыты до сих пор) по подозрению в создании террористической организации с целью попытки переворота. По информации ведомства, они намеревались взять штурмом бундестаг и создать новый правительственный аппарат, основанный на монархических принципах. Для этой цели заговорщики собрали почти €500 тыс. и накопили внушительный арсенал, в том числе 380 стволов огнестрельного оружия, около 350 штук колюще-режущего, почти 500 другого типа и 148 тыс. боеприпасов. В марте 2023 года были арестованы еще двое подозреваемых.

Обвинительное заключение занимает 617 страниц. Согласно версии обвинения, стоящее за подготовкой мятежа движение «рейхсбюргеров» (в переводе с нем. — «граждане рейха») отрицает легитимность ФРГ; согласно концепции его сторонников, юридически свое существование продолжает Германская империя, основанная в 1871 году, а нынешние власти — «оккупационные», они представляют интересы «глубинного государства», то есть секретных структур, действующих независимо от официальных властей, и освобождения от этого режима можно достичь путем вмешательства спецслужб и властей других стран, в частности России и США. Одной из обвиняемых проходит россиянка Виталия Б. — она, по сообщению прокуратуры, якобы пыталась связаться через российское консульство с Москвой для получения поддержки (в посольстве России в Берлине отрицают наличие таких контактов).

По данным Федеральной прокуратуры, группировка была создана не позднее конца ноября 2021-го, спустя месяц после парламентских выборов, по итогам которых социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ. Власти начали расследование в августе 2022 года. Согласно материалам дела, подозреваемые активно занимались вербовкой сторонников в бундесвере и полиции. Участники организации разрабатывали не только план захвата власти военным путем на всех уровнях, включая муниципальные, но и схему дальнейшего управления, в частности создание временного военного правительства. Главным политическим органом после переворота должен был стать совет, который работал бы по аналогии с кабинетом министров. За разработку этой концепции отвечало политическое крыло движения, а военное — за планирование нападений.

В качестве основного обвиняемого по делу проходит лидер «рейхсбюргеров» — 72-летний князь Рейсский Генрих XIII (потомок рода, который до 1918-го владел небольшим немецким княжеством). Он должен был стать новым главой государства. Среди участников заговора также бывшие служащие бундесвера и его элитного подразделения специального назначения (KSK), которое до этого уже попадало в скандалы из-за экстремистских взглядов его бойцов. Под арестом находится и бывший депутат бундестага, член крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн, которая должна была занять пост министра юстиции.

Как дело «рейхсбюргеров» размножилось

Процесс по делу «рейхсбюргеров» был разделен на три части в силу беспрецедентного для немецкой судебной системы количества подозреваемых по одному эпизоду — всего прокуратура выдвинула обвинения в отношении 27 человек (один из подозреваемых скончался недавно в возрасте 70 лет). Во Франкфурте-на-Майне даже построили филиал суда на окраине города площадью 1300 кв. м.

Это слушание считается основным, поскольку перед судом предстанут девять предполагаемых лидеров заговора, в том числе Генрих XIII, Мальзак-Винкеманн, член образованной в 2020 году немецкими антиваксерами партии Die Basis Йоханна Ф.-Ж., которая должна была занять пост министра по делам семьи, бывший командир десантного батальона бундесвера Рюдигер фон Пескатор и двое бывших бойцов KSK — Максимилиан Эдер и Питер В. Согласно плану «рейхсбюргеров», последние должны были создать новую немецкую армию. Также перед судом предстанут бывший сотрудник уголовной полиции Ганновера Михаэль Фрич (должен был стать главой МВД в «рейхе»), Ханс-Иоахим Х. из Нижней Саксонии (выделил €160 тыс. на переворот) и россиянка Виталия Б. Как сообщает суд, большинству обвиняемых грозит заключение сроком до десяти лет, но для некоторых обвинение может запросить до 15 лет.

Первое слушание по этому делу прошло в Высшем земельном суде Штутгарта 29 апреля. Обвинения были выдвинуты в отношении девяти участников военного крыла «рейхсбюргеров»: их подозревают в закупке оружия для переворота и вербовке бойцов. Всем подсудимым инкриминируют участие в террористической организации «Патриотический союз» и подготовку переворота в «день X». Двое также проходят по статье о нарушении закона о контроле над оружием. Отдельно в покушении на убийство обвиняется задержанный в марте сторонник «рейхсбюргеров» Маркус Л., который во время ареста оказал сопротивление и ранил полицейского. Еще восемь подозреваемых предстанут перед Высшим земельным судом Мюнхена в июне.

Что касается сроков рассмотрения дела, все три региональных суда обозначили в своем расписании слушания до 2025 года. Однако, как отмечает Hessenschau, обычно подобные дела рассматриваются дольше, чем предполагается.

Связаны ли «рейхсбюргеры» с АдГ

До 2016 года «рейхсбюргеры» недооценивались как в политических кругах, так и в медиа, поскольку считались чудаками, которые верят в теории заговоров, отмечает BR24. Например, некоторые региональные власти даже не вели статистику членов этой организации.

Однако осенью 2016-го в районе Бургенланд (земля Саксония-Анхальт) один из «рейхсбюргеров» Адриан Урсаче провозгласил создание своего собственного государства Ur. Судебному приставу, который прибыл к нему, поскольку Урсаче имел серьезные долги за квартплату и должен был быть выселен, он заявил, что будет защищать свое государство всеми доступными способами. Когда в Ur прибыла полиция, ни нее напали «рейхсбюргеры», завязалась перестрелка и Урсаче был смертельно ранен. После этого внимание властей к группировке стало более пристальным; спецслужбы начали следить за ее деятельностью.

В 2022 году Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) зафиксировало всплеск числа преступлений, совершенных «рейхсбюргерами»: их оказалось 1358, а в 2021 году было чуть больше тысячи подобных эпизодов. Всего ведомство насчитало около 23 тыс. сторонников «рейхсбюргеров» в Германии (в последний раз данные обновлялись в декабре 2022-го). С 2021 года их число увеличилось на 8,7%. Почти 2300 представителей этого движения классифицируются как «склонные к насилию», около 400 из них законно владеют оружием.

В Тюрингии в 2023 году зарегистрировали рост числа угроз в адрес сотрудников судебной системы со стороны «рейхсбюргеров» — с 230 до 457. Тревогу они вызывают и у властей Бранденбурга. Согласно данным местного Управления по защите Конституции, в 2023 году их число выросло с 650 до 1 тыс. Некоторые из них признаны правыми экстремистами.

Как отмечает Федеральный центр гражданского образования (Bpb), классифицировать «рейхсбюргеров» непросто, поскольку у них нет единой идеологии. Некоторые из представителей движения отрицают факт холокоста и считают, что Гитлер бежал в Антарктиду после падения Третьего рейха. Другие хотят восстановить империю образца 1871 года, но не испытывают симпатий к национал-социализму. Из-за того что среди подозреваемых в планировании переворота — экс-члены и сторонники АдГ, в 2022 году некоторые депутаты бундестага обвинили партию в том, что она является вдохновителем подобных антидемократических движений. В самой АдГ осудили «рейсбюргеров».

АдГ из-за одиозных высказываний некоторых ее представителей не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и также попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения партии в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицированы Федеральным ведомством по защите Конституции как правоэкстремистские (спецслужбы следят за ее представителями). На федеральном уровне партию «подозревают в экстремизме». Согласно отчету BfV за 2022 год, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, подозревают в «экстремистских убеждениях». Будучи сторонником «рейхсбюргеров», стать членом АдГ официально нельзя. Однако в феврале 2024-го Федеральное ведомство по защите Конституции Германии признало нескольких членов саксонского отделения партии «рейхсбюргерами».

Летом прошлого года рейтинги АдГ стремительно взлетели. Рост ее популярности замедлился лишь после январского скандала в связи с участием ее представителей в неформальной встрече, на которой обсуждалось выдворение мигрантов в Африку.

В последнее время правящей СДПГ удалось приблизиться к АдГ. Согласно последнему исследованию института INSA, рейтинг социал-демократов поднялся до 16%, в то время как популярность АдГ сохраняется на уровне 17%.