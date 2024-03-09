Вице-канцлер Германии матом описал стоящие перед миром проблемы
Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек во время выступления перед студентами в Колумбийском университете Нью-Йорка, посвященного климатическим вопросам, матом призвал нынешних политиков решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям, сообщает Spiegel.
«Решите те [чертовы] проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», — сказал он. По словам Хабека, политики должны осознавать реальность, чтобы не повторить ошибок прошлого.
Spiegel уточнят, что в речи он затронул климатические проблемы и раскритиковал политику Вашингтона в этой сфере. «Вы не на пути к климатической нейтральности», — сказал он, подчеркнув, что в США один из самых высоких уровней выбросов парниковых газов.
Парниковые газы — общее название углекислого газа, метана, закиси азота (N2O) и фторсодержащих газов. Росту их эмиссии способствуют сжигание ископаемого топлива и уменьшение площади лесов, активно поглощающих СО2. Они основные драйверы современного потепления. Лидерами рейтинга выброса парниковых газов являются Китай и США.
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