Италия назвала Китай «ключевым игроком» для мира между Россией и Украиной

Сотрудничество России и Китая вызывает трудности, но Пекин способен стать основным актором по достижению мира на Украине, сказала итальянский премьер. Китай дважды выступал с предложениями по урегулированию ситуации

Джорджа Мелони (Фото: Vincent Thian / Reuters)

Китай имеет значительный потенциал для помощи в достижении мира между Россией и Украиной, а его власти — заинтересованная сторона в этом вопросе, заявила итальянский премьер Джорджа Мелони во время своего первого визита в Пекин, передает Bloomberg.

«Я верю, что Китай, исходя из принципов суверенитета и территориальной целостности, к которым он всегда апеллирует, может стать ключевым игроком, помогающим определить элементы справедливого мира», — сказала Мелони.

Однако, продолжила она, поддержка Китаем российского промышленного комплекса является сферой «больших трений».

Как выяснил Bloomberg, итальянская делегация волновалась перед встречей, поскольку Италия несколько месяцев назад в соответствии с политикой ЕС отказалась от участия в инвестиционной программе Китая «Один пояс, один путь» и теперь Мелони своими лестными заявлениями пыталась сбалансировать отношения двух стран. Премьер назвала беседу с Си «откровенной и уважительной».

Китай к годовщине начала боевых действий на Украине опубликовал свой план мирного урегулирования, но западные страны и Киев не согласились с его тезисами. В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц пояснил, что там не хватает пункта о выводе российских войск.

Этой весной Китай и Бразилия опубликовали меморандум об урегулировании конфликта. Они назвали переговоры единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса и призвали к конференции с равным участием России и Украины.

«Китайцы хотели сыграть роль миротворца, но раньше им это не удавалось, поскольку время было еще не подходящим, а Украина все еще верила, что сможет одержать победу в войне на своих условиях», — оценил повторную попытку Пекина директор китайской программы в Центре Стимсона Юн Сунь.

Пекин поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но склонить Киев к переговорам не получится, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба после визита в Китай. Украинские власти требуют вывода российских войск за пределы границ 1991 года.

Российская сторона согласна на переговоры при условии снятия международных санкций, вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от претензий на эти территории. Среди условий Москвы — демилитаризация Украины и ее нейтральный, безъядерный статус.