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Выборы президента США ,  
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В США обвинили Россию и Китай в привлечении американцев для пропаганды

Разведка США обвинила Россию и Китай в привлечении американцев для пропаганды
Сюжет
Выборы президента США
В американской разведке считают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в выборы в США. Москва, по их данным, привлекает американцев для распространения своих нарративов. Кремль называл подобные обвинения «паранойей»
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Россия, Китай и Иран привлекают американцев для распространения пропаганды, продвигающей их интересы в преддверии президентских выборов в США, сообщило управление директора национальной разведки США (ODNI) в отчете под названием «100 дней до выборов».

В ведомстве подчеркнули, что продолжают наблюдать за рядом иностранных субъектов, «проводящих или планирующих операции влияния, нацеленные на выборы в США». Среди таких субъектов ODNI выделяет Россию, Китай и Иран.

В разведке полагают, что для осуществления своих целей эти государства или их представители обращаются к коммерческим фирмам, таким как маркетинговые компании и компании по связям с общественностью, «чтобы использовать опыт этих фирм в области коммуникаций и технической изощренности». Москва, по данным ODNI, использует такие фирмы в том числе для привлечения американцев для адаптации своих нарративов и контента для американской аудитории.

«Эти персоналии [нанятые американцы] размещают контент в социальных сетях, пишут для различных веб-сайтов, имеющих явные и тайные связи с российским правительством, и проводят другие мероприятия в средствах массовой информации», — указали в разведке, назвав Россию «главной угрозой для выборов в США».

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Политика
Фото:Sean Rayford / Getty Images

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. В предвыборной гонке традиционно соперничают республиканцы и демократы. 21 июля президент США демократ Джо Байден отказался от участия в выборах. За выдвижение от Демократической партии согласилась бороться вице-президент Камала Харрис. От республиканцев за место главы государства поборется экс-президент Дональд Трамп, которого еще при прошлой каденции подозревали в «связях с Москвой».

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя данные Вашингтона попыткой завуалировать собственное вмешательство в выборы в России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл сообщения о вмешательстве России в выборы параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.

В середине июля Песков, комментируя слова Трампа о его хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным, отметил, что при президентстве республиканца «особо ничего хорошего для России не делалось», напротив, вводились все новые ограничения. «Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительным элементам», — добавил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Иран Россия Китай США выборы президента вмешательство в выборы разведка
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