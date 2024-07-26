Посол Китая исключил вмешательство в выборы президента США

Пекин не собирается вмешиваться в президентские выборы в США, заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», — сказал он, отметив, что страна желает быть другом и партнером Вашингтона. Фэн выразил надежду, что США выберут такой же подход, в том числе в «тайваньском вопросе».

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намеревался переизбираться в 2024 году, но решил выйти из предвыборной гонки. Он назвал своим преемником вице-президента Камалу Харрис. Демократы выдвинут кандидата от партии на съезде во второй половине августа. От Республиканской партии на пост президента баллотируется Дональд Трамп.