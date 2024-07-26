 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Посол Китая исключил вмешательство в выборы президента США

Сюжет
Выборы президента США

Пекин не собирается вмешиваться в президентские выборы в США, заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы не ведем игру против США и не намерены вмешиваться в их внутренние дела, включая предстоящие президентские выборы», — сказал он, отметив, что страна желает быть другом и партнером Вашингтона. Фэн выразил надежду, что США выберут такой же подход, в том числе в «тайваньском вопросе».

Пекин считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая должна вернуться в состав страны, в случае необходимости — путем силы. Вашингтон, с одной стороны, не признает Тайвань независимым государством, но с другой — выступает против угроз Китая силой вернуть остров и оказывает ему военную поддержку.

Минобороны Китая потребовало от США уважать интересы Пекина
Политика
Фото:Feng Li / Getty Images

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден намеревался переизбираться в 2024 году, но решил выйти из предвыборной гонки. Он назвал своим преемником вице-президента Камалу Харрис. Демократы выдвинут кандидата от партии на съезде во второй половине августа. От Республиканской партии на пост президента баллотируется Дональд Трамп.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Тайвань Китай США
Материалы по теме
Хейли назвала Харрис «самым слабым кандидатом» от демократов
Политика
В США протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
Политика
Пресс-секретарь Белого дома вступилась за здоровье Байдена
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
В США арестовали лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля «Эль Майо» СамбадуОбщество, 06:12
Один человек погиб при взрыве на газовом предприятии в ЯНАООбщество, 05:48
В Бразилии сообщили о первых жертвах лихорадки ОропушОбщество, 05:31
Axios сообщил, что выход Байдена из гонки застал штаб Трампа врасплохПолитика, 05:09
Посол Китая исключил вмешательство в выборы президента СШАПолитика, 04:55
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 04:55
Хейли назвала Харрис «самым слабым кандидатом» от демократовПолитика, 04:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в РоссиюОбщество, 04:05
Глава МИД Украины исключил возможность склонить Киев к переговорамПолитика, 03:50
Подорвавшему железную дорогу под Рязанью продлили арестОбщество, 03:48
На Украине приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоковОбщество, 03:09
Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций против РоссииПолитика, 02:56
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракетПолитика, 02:44
В Кремле заявили о «непонятных сигналах» Украины по переговорамПолитика, 02:17