Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:26
В Минобороны заявили об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ Политика, 22:18
Глава МИД Латвии призвал ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам Политика, 21:59
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус Политика, 21:42
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 21:33
Insider узнал о лицензии Intel и SpaceX на российское ПО FindFace Бизнес, 21:30
Тренер «Локомотива» назвал уверенной игру вратаря в матче с «Зенитом» Спорт, 21:25
Купивший билет за $2 американец выиграл в лотерею $1,3 млрд Общество, 21:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Фанаты «Факела» в матче с «Динамо» скандировали «Fan ID — убийца футбола» Спорт, 21:11
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии Спорт, 21:05
Тарасова назвала Fan ID «злостным и гадким» решением Спорт, 20:47
В Энергодаре продлили комендантский час из-за обстрелов Политика, 20:46
Полиция пришла на фестиваль «Подростки и котики» в Москве Политика, 20:44
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 20:44
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны заявили об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Подразделения украинских войск территориальной обороны укрылись в агротехническом колледже в городе Измаил Одесской области, на подступах к учебному заведению они создали блокпосты и оборудовали огневые точки, сообщило в Telegram российское Минобороны.

Кроме того, утверждает ведомство, на территории машиностроительного колледжа в Харькове размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерия, а подходы к учебному заведению заминированы.

В сообщении утверждается также, что в педагогическом училище Артемовска (новое название города - Бахмут) Донецкой области в военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны не впервые обвиняет украинских военных в размещении оружия в учебных заведениях. В частности, 23 июля начальник национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил о размещении РСЗО в школе в Нью-Йорке (поселок городского типа находится в Бахмутском районе Донецкой области; до начала 1950-х годов назывался Нью-Йорк, а после — Новгородское; летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название).

До этого Мизинцев обвинил украинских военных в том, что они оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов на территории поликлиники, больницы и станции скорой помощи в населенных пунктах в Донбассе.

Теги
Минобороны Украина ВСУ колледж
Материалы по теме
Минобороны опубликовало списки погибших и раненых пленных в Еленовке
Политика
Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными
Политика
Минобороны показало видео оказания медпомощи жителям Харьковской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter