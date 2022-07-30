В Минобороны заявили об укрывшихся в колледжах подразделениях ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Подразделения украинских войск территориальной обороны укрылись в агротехническом колледже в городе Измаил Одесской области, на подступах к учебному заведению они создали блокпосты и оборудовали огневые точки, сообщило в Telegram российское Минобороны.

Кроме того, утверждает ведомство, на территории машиностроительного колледжа в Харькове размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерия, а подходы к учебному заведению заминированы.

В сообщении утверждается также, что в педагогическом училище Артемовска (новое название города - Бахмут) Донецкой области в военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны не впервые обвиняет украинских военных в размещении оружия в учебных заведениях. В частности, 23 июля начальник национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил о размещении РСЗО в школе в Нью-Йорке (поселок городского типа находится в Бахмутском районе Донецкой области; до начала 1950-х годов назывался Нью-Йорк, а после — Новгородское; летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название).

До этого Мизинцев обвинил украинских военных в том, что они оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов на территории поликлиники, больницы и станции скорой помощи в населенных пунктах в Донбассе.