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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило ВСУ в установке РСЗО возле поселка Нью-Йорк

Украинские силы оборудовали огневые точки в больницах Доброполья и Нью-Йорка в Донбассе и установили возле медицинских объектов РСЗО, утверждают в Минобороны России
Украинские военнослужащие на позиции около поселка Нью-Йорк
Украинские военнослужащие на позиции около поселка Нью-Йорк (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украинские военные оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов на территории поликлиники, больницы и станции скорой помощи в населенных пунктах в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Речь идет о поселке городского типа Нью-Йорк (находится в Бахмутском районе Донецкой области; до начала 1950-х годов назывался Нью-Йорк, а после — Новгородское; летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название) и городе Доброполье.

По утверждению Мизинцева, «украинские националистические формирования» разместили на территориях, прилегающих к медицинским объектам Нью-Йорка и Доброполья, бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометы и крупнокалиберные пулеметы.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

При этом, заявляет он, жителей близлежащих районов не эвакуировали.

Кроме того, утверждает Мизинцев, военнослужащие ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории городской больницы № 28 в Харькове и оборудовали огневые позиции в Одессе, в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11.

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Фото:Минобороны России / YouTube

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Минобороны не впервые заявляет, что украинские военные размещают вооружения в медицинских учреждениях. 31 мая Мизинцев говорил, что они оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска.

13 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал задействовать «дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», из-за участившихся обстрелов в Донбассе, в которых власти ДНР обвиняют украинских военных. По словам Пушилина, по этому вопросу уже «достигнуто понимание». С кем именно, он не уточнил.

Теги
Минобороны больницы Донецкая область Военная операция на Украине РСЗО

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