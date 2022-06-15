Минобороны обвинило ВСУ в установке РСЗО возле поселка Нью-Йорк
Украинские военные оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов на территории поликлиники, больницы и станции скорой помощи в населенных пунктах в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Речь идет о поселке городского типа Нью-Йорк (находится в Бахмутском районе Донецкой области; до начала 1950-х годов назывался Нью-Йорк, а после — Новгородское; летом 2021 года Верховная рада вернула ему историческое название) и городе Доброполье.
По утверждению Мизинцева, «украинские националистические формирования» разместили на территориях, прилегающих к медицинским объектам Нью-Йорка и Доброполья, бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометы и крупнокалиберные пулеметы.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
При этом, заявляет он, жителей близлежащих районов не эвакуировали.
Кроме того, утверждает Мизинцев, военнослужащие ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории городской больницы № 28 в Харькове и оборудовали огневые позиции в Одессе, в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11.
Минобороны не впервые заявляет, что украинские военные размещают вооружения в медицинских учреждениях. 31 мая Мизинцев говорил, что они оборудовали опорные пункты в больницах Харькова, Одессы и Краматорска.
13 мая глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал задействовать «дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», из-за участившихся обстрелов в Донбассе, в которых власти ДНР обвиняют украинских военных. По словам Пушилина, по этому вопросу уже «достигнуто понимание». С кем именно, он не уточнил.