Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

С территории школы № 16 в донецком Нью-Йорке боевики «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) систематически обстреливают позиции военных России и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый Сектор» на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны утверждаю, что «боевики» в подвале школы удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что для огневых позиций украинские военные также используют территорию школы № 6 в Константиновке, а в Белгород-Днестровском Одесской области в здании городской спортивной школы подходы заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Россия также эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР почти 2,8 млн человек, сообщили в Минобороны. «Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 795 965 человек, из которых 444 018 — дети», — уточнил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Минобороны уже неоднократно сообщало, что ВСУ используют в военных целях школы и другие гражданские объекты. В министерстве указывали, что украинские военные ведут обстрелы из переоборудованных зданий, тем самым «провоцируя» российских военнослужащих на ответный огонь, чтобы затем обвинить российскую армию в уничтожении гражданских объектов.