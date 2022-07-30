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Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило об ударах по президентской бригаде и «Кракену»

По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военные два дня назад уничтожили «элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины». Тогда 140 «националистов» погибли, еще около 250 — ранены

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Российские военные уничтожили воинский железнодорожный эшелон в Донецкой области, который перевозил «элитный батальон бригады президента Украины». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», — заявил Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По его словам, в результате удара уничтожено более 140 «националистов». «Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», — добавил Конашенков.

Кроме того, в Минобороне отчитались об уничтожении более 30 «неонацистов» из украинского формирования «Кракен», находившихся в ангарах мясокомбината в Харьковской области.

«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники», — сообщили в пресс-службе.

Конашенков 28 июля заявлял, что российская авиация нанесла удары по позициям украинских войск в районе села Тополиное в Херсонской области, в результате полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины. По данным российской стороны, только за сутки погибли более 130 военнослужащих этого подразделения.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

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Теги
Роман Котерев
Военная операция на Украине ВСУ Минобороны
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