Замкомандующего ЮВО обвинили в трате ₽2 млн Минобороны на свой дом
Заместителя командующего Южным военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова обвинили в использовании денег Минобороны для благоустройства собственных дома и земельного участка, следует из сообщения Южного окружного военного суда, поступившего в РБК.
Следствие считает, что Воронов потратил на ремонт около 2 млн руб.
Кроме того, заместителя командующего подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), уточнили в суде.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд постановил арестовать Воронова, его защита обжаловала решение.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Южного военного округа.
Виктор Воронов родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также Военную академию тыла и транспорта. После окончания академии был назначен в Северо-Кавказский военный округ заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу.
С 2002 по 2004 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба. Служил в Дальневосточном и Сибирском военных округах на должностях заместителя командующего объединением по тылу, начальника тыла округа. Также был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. В марте 2018 года был назначен заместителем командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению.