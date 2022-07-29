Замкомандующего ЮВО обвинили в трате ₽2 млн Минобороны на свой дом

По данным следствия, Виктор Воронов потратил деньги ведомства на благоустройство дома и участка. Дело завели по нескольким статьям, в том числе о мошенничестве и взяточничестве

Виктор Воронов (Фото: army.ric.mil.ru)

Заместителя командующего Южным военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова обвинили в использовании денег Минобороны для благоустройства собственных дома и земельного участка, следует из сообщения Южного окружного военного суда, поступившего в РБК.

Следствие считает, что Воронов потратил на ремонт около 2 млн руб.

Кроме того, заместителя командующего подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), уточнили в суде.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд постановил арестовать Воронова, его защита обжаловала решение.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Южного военного округа.

Виктор Воронов родился в 1961 году в Воронеже. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а также Военную академию тыла и транспорта. После окончания академии был назначен в Северо-Кавказский военный округ заместителем командира мотострелковой дивизии по тылу.

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С 2002 по 2004 год проходил обучение в Военной академии Генерального штаба. Служил в Дальневосточном и Сибирском военных округах на должностях заместителя командующего объединением по тылу, начальника тыла округа. Также был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению. В марте 2018 года был назначен заместителем командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению.