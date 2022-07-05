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Япония попросила Россию уточнить сроки исполнения указа по «Сахалину-2»

Токио по дипломатическим каналам попросил у Москвы уточнить сроки и другие данные об указе, по которому имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдет в собственность России
Фото: Петр Цырендоржиев / ТАСС
Фото: Петр Цырендоржиев / ТАСС

Токио попросил Москву предоставить дополнительную информацию, касающуюся указа президента Владимира Путина об операторе проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», в том числе о сроках его исполнения и инвестиционных условиях. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, сообщает Reuters.

«В настоящее время мы собираем информацию, в том числе запрашиваем разъяснения у российской стороны по дипломатическим каналам», — сказал он.

Правительство изучает, как указ скажется на японских компаниях и импорте СПГ в Японию, добавил Хагиуда. Он подчеркнул, что государственный и частный секторы будут работать совместно, чтобы обеспечить стабильные поставки СПГ, передает Mainichi.

Путин передал государству имущество компании — оператора «Сахалина-2»
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

30 июня Путин подписал указ, согласно которому оператор «Сахалина-2» «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», где одними из акционеров были японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%), переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. Власти объяснили это решение «недружественными и противоречащими международному праву» действиями государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России.

В соответствии с указом нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО, которое создаст российское правительство. Если они откажутся, правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Помимо японских компаний акционерами «Сахалин Энерджи» выступают Shell (27,5% минус одна акция) и «Газпром» (50% плюс одна акция). Последний получит долю, пропорциональную «количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании».

В конце марта премьер-министр Японии Фумио Кисида указывал, что проект «Сахалин-2» важен для энергетической безопасности страны, поскольку способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам. В апреле кабмин Японии заявлял, что, несмотря на российскую военную операцию на Украине, Токио не будет выходить из «Сахалина-2» из опасений, что его место может занять другая страна.

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Вскоре после подписания указа Путина Bloomberg сообщил, что Япония рассматривает возможность заменить российские газовые поставки. Однако президент судоходной компании Mitsui OSK Lines (MOL) Такеши Хасимото заявил Financial Times, что Токио придется продолжать импортировать российский СПГ из-за отсутствия «жизнеспособных альтернатив» и роста цен на энергоносители.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Япония «Сахалин-2» СПГ сжиженный природный газ
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