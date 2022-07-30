Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 07:25
Компания Hershey предупредила о дефиците шоколада и конфет на Хэллоуин Экономика, 07:16
«ЕП» узнала об отказе Киева пускать главу МИД Бельгии в страну Политика, 06:56
В США установили статую персонажам сериала «Во все тяжкие» Общество, 06:17
В Госдуму осенью планируют внести законопроект о 13-й пенсии Общество, 05:58
Аварийное судно перекрыло движение в Босфоре Общество, 05:32
В Госдепе отметили умение Путина говорить без шпаргалок Политика, 05:10
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения Общество, 05:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Spiegel узнал об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву Политика, 04:41
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии Экономика, 03:50
S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте Экономика, 03:36
Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит Политика, 03:15
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных Общество, 02:44
Володин обвинил в предательстве покинувших страну из-за спецоперации Политика, 02:23
Политика ,  
0 

«ЕП» узнала об отказе Киева пускать главу МИД Бельгии в страну

«Европейская правда»: Украина отказала во въезде главе МИД Бельгии из-за поездки в Крым

Украина отказывает во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым, пишет газета «Европейская правда».

Лябиб — бельгийская тележурналистка, недавно возглавившая МИД, — приезжала на полуостров через Россию в июле 2021 года. Тогда она посетила культурный фестиваль под названием «Глобальные ценности» в Севастополе.

Став министром, бельгийка уже несколько раз обращалась с просьбой о визите к украинской стороне, но ей пока отвечают отказом, пишет газета.

Украинский МИД через дипломатические каналы выясняет детали поездки Лябиб в Крым, когда она еще была журналисткой, сообщил ранее пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

В пресс-службе МИД Бельгии отказались от комментариев, хотя признали, что Лябиб ездила туда.

Материал дополняется


 
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter