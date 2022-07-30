«ЕП» узнала об отказе Киева пускать главу МИД Бельгии в страну

Украина отказывает во въезде главе МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за поездки в Крым, пишет газета «Европейская правда».

Лябиб — бельгийская тележурналистка, недавно возглавившая МИД, — приезжала на полуостров через Россию в июле 2021 года. Тогда она посетила культурный фестиваль под названием «Глобальные ценности» в Севастополе.

Став министром, бельгийка уже несколько раз обращалась с просьбой о визите к украинской стороне, но ей пока отвечают отказом, пишет газета.

Украинский МИД через дипломатические каналы выясняет детали поездки Лябиб в Крым, когда она еще была журналисткой, сообщил ранее пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

В пресс-службе МИД Бельгии отказались от комментариев, хотя признали, что Лябиб ездила туда.

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