Ванинский порт ответил Дегтяреву на упреки в «дедовских» технологиях

Пресс-служба предприятия сочла слова врио главы Хабаровского края неуместными и неуважительными

Ванинский балкерный терминал (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Высказывания исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева о «дедовских» технологиях перевалки угля, которые применяются в Ванинском порту, являются неуместными и неуважительными по отношению к сотрудникам предприятия. Такая оценка содержится в пресс-релизе Ванинского порта, который на минувших выходных посетил Дегтярев.

После поездки на сайте правительства края появился отчет, в котором приводятся слова Дегтярева. «Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который «дедовским» способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал — разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки — один переваливает 4 млн т угля в год, другой — 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне», — сказал тогда Дегтярев. Во время той поездки врио главы региона посетил терминалы Ванинского порта и компании «Дальтрансуголь».

«Называть данную технологию «липой» или «дедовским способом» неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы порта.

В ответе губернатору говорится также, что крупнейшие мировые порты ежегодно перегружают по такой же технологии сотни миллионов тонн угля и не намерены отказываться от нее, а Ванинский порт «уделяет значительное внимание экологической составляющей». Помимо угля порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику, а также выполняет задачи по перевалке грузов стратегического значения — воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера. Это возможно именно благодаря применению грейферной технологии, отметили в пресс-службе.