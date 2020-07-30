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Ванинский порт ответил Дегтяреву на упреки в «дедовских» технологиях

Пресс-служба предприятия сочла слова врио главы Хабаровского края неуместными и неуважительными
Ванинский балкерный терминал
Ванинский балкерный терминал (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Высказывания исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева о «дедовских» технологиях перевалки угля, которые применяются в Ванинском порту, являются неуместными и неуважительными по отношению к сотрудникам предприятия. Такая оценка содержится в пресс-релизе Ванинского порта, который на минувших выходных посетил Дегтярев.

После поездки на сайте правительства края появился отчет, в котором приводятся слова Дегтярева. «Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который «дедовским» способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал — разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки — один переваливает 4 млн т угля в год, другой — 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне», — сказал тогда Дегтярев. Во время той поездки врио главы региона посетил терминалы Ванинского порта и компании «Дальтрансуголь».

«Называть данную технологию «липой» или «дедовским способом» неуместно и неуважительно как по отношению к тем, кто работает в порту Ванино, так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы порта.

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Общество
Михаил Дегтярев

В ответе губернатору говорится также, что крупнейшие мировые порты ежегодно перегружают по такой же технологии сотни миллионов тонн угля и не намерены отказываться от нее, а Ванинский порт «уделяет значительное внимание экологической составляющей». Помимо угля порт переваливает лесные грузы, черные металлы, алюминий, технику, а также выполняет задачи по перевалке грузов стратегического значения — воинских и обеспечивающих снабжение районов Крайнего Севера. Это возможно именно благодаря применению грейферной технологии, отметили в пресс-службе.

Грейфер — это грузозахватное приспособление, в конструкцию которого входят две или более поворотные «челюсти». Грейферный ковш состоит из двух смыкающихся и размыкающихся частей, он сконструирован для перевалки сыпучих материалов, скрапа и стружки, крупнокусковых материалов, а также длинномерных лесоматериалов.

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В Хабаровске и других городах края уже в течение более чем двух недель проходят акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Особенно массовыми они становятся в субботу и воскресенье. 24 июля перед очередными выходными Дегтярев объявил, что его не будет в Хабаровске, он запланировал облет «глубинки» — удаленных районов региона. «На выходные из Хабаровска я улетаю, завтра утром. Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — сказал он тогда.

Во время этой поездки он посетил в том числе и порты. 

Фургал был задержан 9 июля, в тот же день его доставили в Москву. Суд арестовал Фургала до 9 сентября по обвинению в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей в 2000-х годах. Сам он не признает вину. 20 июля президент Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала с должности губернатора из-за утраты доверия, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, порт
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