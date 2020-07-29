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Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест

Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста. Также люди пожаловались на блох и крыс. Об этом сообщает «РИА Новости».

У здания администрации города, куда Дегтярев приехал с рабочей поездкой, были несколько жителей с плакатами. Они рассказали, что панельные дома в одном из районов, который местные жители называют «Берлин», построены из блоков, в состав которых входит асбест. Из-за этого у жителей возникли проблемы со здоровьем. Также жители пожаловались на крыс и блох.

В ответ Дегтярев пообещал «взбодрить» местные власти.

Как пояснили журналистам в городской администрации, «Берлин» является частью микрорайона «Дружба». Двух- и трехэтажные дома, о которых говорили жители, построены в 1980-х годах и были временным жильем для строителей местной ТЭЦ-3. Строительные конструкции завозились из ГДР.

Дегтярев сообщил о впечатлениях от общения с протестующими в Хабаровске
Общество
Фото: Александр Колбин / Reuters

Дегтярев прибыл в Комсомольск-на-Амур с рабочей поездкой. Он посетил Амурский судостроительный завод, где поучаствовал в закладке нового малого ракетного корабля и пообщался с рабочими. Врио губернатора Хабаровского края предложил присвоить Комсомольску-на-Амуре статус города трудовой доблести.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора в июле, после того как президент России Владимир Путин отправил в отставку главу региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, в связи с утратой доверия.

Теги: Михаил Дегтярев, Комсомольск-на-Амуре
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