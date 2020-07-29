Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались Дегтяреву на крыс и асбест

Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре попросили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева решить проблему домов из асбеста. Также люди пожаловались на блох и крыс. Об этом сообщает «РИА Новости».

У здания администрации города, куда Дегтярев приехал с рабочей поездкой, были несколько жителей с плакатами. Они рассказали, что панельные дома в одном из районов, который местные жители называют «Берлин», построены из блоков, в состав которых входит асбест. Из-за этого у жителей возникли проблемы со здоровьем. Также жители пожаловались на крыс и блох.

В ответ Дегтярев пообещал «взбодрить» местные власти.

Как пояснили журналистам в городской администрации, «Берлин» является частью микрорайона «Дружба». Двух- и трехэтажные дома, о которых говорили жители, построены в 1980-х годах и были временным жильем для строителей местной ТЭЦ-3. Строительные конструкции завозились из ГДР.