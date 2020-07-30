Политика , 30 июл, 05:02
0
Сенаторы США предложили отказывать шпионам в визах
Группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект под названием «О защите Америки от шпионом». Он позволит Госдепартаменту отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в «шпионских действиях» против США или в «краже интеллектуальной собственности», следует из документа, опубликованного на сайте сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.