Сенаторы США предложили отказывать шпионам в визах

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Группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект под названием «О защите Америки от шпионом». Он позволит Госдепартаменту отказывать в выдаче виз лицам, которые подозреваются в «шпионских действиях» против США или в «краже интеллектуальной собственности», следует из документа, опубликованного на сайте сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

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