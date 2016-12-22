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Трамп пообещал сохранить санкции против России
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Трамп пообещал сохранить санкции против России
Война санкций, 22:10
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Трамп пообещал сохранить санкции против России
Белый дом не намерен отменять антироссийские санкции, заявил президент США. «Санкции по России останутся такими, как есть», — заявил Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о будущем антироссийских санкций. По словам американского президента, они сохранятся в том виде, в котором они есть сейчас, передает CNN.

Позицию Белого дома в отношении антироссийских санкций президент США высказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте. «Санкции по России останутся такими, как есть», — заявил Трамп.

В то же время американский президент отметил, что намерен придерживаться дипломатических методов в отношении России. Трамп заявил о преимуществе подобного подхода, отметив, что готов «встретится с кем угодно», и вновь указал на успех встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Когда вы ведете диалог с другими людьми, особенно когда вы обсуждаете возможность войн и смерти, голод и многое другое, вы встречаетесь лично. Нет ничего плохого в встрече», — ответил Трамп на вопросы журналистов.

В ходе пресс-конференции итальянский премьер Конте указывал, что его правительство открыто для диалога с Россией. По его словам, санкции привязаны к выполнению Минских соглашений и невозможно отменить их в один момент. Тем не менее, как считает глава итальянского правительства, ограничения не должны влиять на малый и средний бизнес России.

Конте подчеркнул, что основным является диалог между Россией и США, и Италия рассчитывает на его позитивные результаты.

Ранее в Конгрессе США заявили о том, что готовы одобрить новые санкции против России еще до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. Как сообщил председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер, члены Сената обсудят санкции на различные сектора экономики России, а также постараются «подобрать подходы к суверенному долгу и другим областям» российской экономики.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп
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