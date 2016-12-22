Американский сенатор рассказал о не работающих санкциях против России

Сенатор-республиканец заявил, что действующие антироссийские санкции против не работают, так как Россия все еще пытается «вмешаться в наши выборы». Он рассказал о планах по подготовке новых санкций

Линдси Грэм (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Американские санкции против России «не работают», поэтому законодатели будут готовить новый санкционный законопроект. Об этом в интервью FoxNews рассказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

На вопрос о том, хотел ли бы он увидеть введение новых санкций против России, Грэм ответил: «На 100%». «Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России чем была у Обамы, — рассказал Грэм. — Армия на Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций». При этом, сенатор считает, что действующие меры «не работают», так как Россия «все еще пытается вмешаться в наши выборы».

По словам Грэма, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и потребовал укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

«[Госсекретарь США Майк. — РБК] Помпео сказал сенатору [Роберту] Менендесу, что будет работать со мной и другими группами [законодателей], чтобы выдвинуть новые санкции против России», — добавил Грэм. Он отметил, что и сам представит предложения по санкциям, потому что «то, что мы делаем сейчас — не работает».

Ранее сенатор от Республиканской партии, председатель комитета сената по внешним делам Боб Коркер заявил, что США одобрят новые санкции против России еще до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре. Обсуждая санкции, сенаторы обсудят возможное влияние США через санкции на различные сектора экономики России, а также постараются «подобрать подходы к суверенному долгу и другим областям» российской экономики.