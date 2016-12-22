Мюллер подсчитал заработанные Манафортом на Украине миллионы

Расследующий «российское дело» спецпрокурор заявил, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа заработал на Украине более $60 млн

Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бывший глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт ​заработал на Украине более $60 млн. Об этом заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, прокурор намерен доказать, что Манафорт не сообщил о значительной части доходов в налоговых декларациях. ​

Ранее адвокаты Манафорта потребовали убрать из его дела 474 страницы, в том числе фотографии с ним, сделанные на Украине. Юристы заявили, что данные материалы напрямую не относятся к обвинениям, «неуместны, предвзяты и повлияют на ход процесса».

В прокуратуре заявили, что данные документы показывают, как Манафорт зарабатывал на Украине, а люди на снимках передавали политконсультанту деньги, которые были переведены в офшоры.

В отношении Манафорта выдвинут ряд обвинений, в том числе в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины, отмывании денег и уклонении от налогов. Также он является фигурантом «российского дела» о вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Согласно тексту обвинения, Манафорт и его деловой партнер Ричард Гейтс получили доход в размере десятков миллионов долларов, который они скрыли при помощи сети из иностранных корпораций, партнерств и банковских счетов. Подставные компании были созданы ​на Кипре, Сейшельских Островах, в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Отмечалось, что через офшорные счета прошло более $75 млн.

Манафорт и Гейтс оказывали услуги по политическому консалтингу через компанию Davis Manafort Partners. В 2011 году Манафорт создал компанию DMP International, чтобы заниматься работой с иностранными клиентами. Гейтс был сотрудником обеих у​помянутых компаний.

Компания Манафорта работала с украинской Партией регионов Виктора Януковича. Летом 2017 года The New York Times сообщала, что только за два года — с 2012 по 2014 год — компания получила от Партии регионов около $17 млн.

Манафорт был арестован 15 июня после того, как его обвинили в попытке давления на свидетелей.