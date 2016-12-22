Манафорт потребовал удалить из своего дела фотографии с Януковичем

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал изъять из материалов возбужденного против него дела фотографии, на которых он изображен вместе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем

Пол Манафорт (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Адвокаты Пола Манафорта, который подозревается в уклонении налогов, потребовали убрать из дела политконсультанта 474 страницы, сообщает агентство Bloomberg. Речь идет в том числе о фотографиях, сделанных во время работы Манафорта на Украине, где он помогал Виктору Януковичу во время предвыборной кампании. Юристы заявили, что все эти материалы «неуместны, предвзяты и повлияют на ход процесса». По их словам, фотографии, которые желает привлечь к суду специальный прокурор Роберт Мюллер, напрямую не относятся к обвинениям в адрес Манафорта.

В американской прокуратуре с доводами адвокатов не согласились. Там указали, что упомянутые документы наглядно показывают, как зарабатывал деньги на Украине Манафорт, а люди на снимках являются именно теми, кто передавал политконсультанту деньги, впоследствии переведенные на счета в офшорах.

На самих фотографиях можно увидеть Манафорта и сотрудников его компании вместе с высокопоставленными гражданами Украины, Есть и снимок самого бывшего президента Украины во время съемки рекламных роликов.

Фото: bloomberg.com

По данным американской прокуратуры, Манафорт заработал несколько миллионов долларов во время работы на Януковича и утаил их от налоговых органах. Помимо этого. Экс-главу избирательного штаба подозревают в том, что на Украине он осуществлял незаконную лоббистскую деятельность. При этом в материалах дела не говорится о том, что Манафорт был как-то связан с вмешательством России в президентские выборы в США.

Фото: bloomberg.com

В конце июня Reuters сообщило о том, что одна из компаний Манафорта получила кредит в размере $10 млн от Олега Дерипаски. Этот заем, как сообщало агентство, относился к середине 2000-х годов, когда Манафорт работал на Украине.



В марте прошлого года агентство Associated Press сообщило о том, что Манафорт с 2006 по 2009 год работал на Дерипаску и получал за это по $10 млн в год. Российский бизнесмен обвинил агентство в клевете и подал на него в суд, потребовав компенсацию в размере $75 тыс. Представитель Дерипаски говорил РБК, что Манафорт консультировал Дерипаску по инвестиционным вопросам, но что это сотрудничество было прекращено. Бизнесмен отозвал иск против агентства в декабре прошлого года.





