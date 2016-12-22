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Власти назвали сроки разработки самолета на замену «Руслану»
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Власти назвали сроки разработки самолета на замену «Руслану»
Политика, 08:44
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Власти назвали сроки разработки самолета на замену «Руслану»
Скорой замены для «Русланов» не потребуется, уверяют в правительстве. Власти также допускают производство «оцифрованных» Ан-124
Тяжелый транспортный самолет Ан-124 (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Разработка нового сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан» внесена в госпрограмму вооружений, рассчитанную до 2027 года. Об этом рассказал в понедельник журналистам вице-премьер России Юрий Борисов.

«Они в плане научно-исследовательских работ в конце принятой госпрограммы вооружений», — приводит слова Борисова «РИА Новости».

По словам вице-премьера, скорой замены «Руслану» не требуется, поскольку парк имеющихся самолетов Ан-124 при модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и замены украинских двигателей Д-18 на российские Д-35 может эксплуатироваться до 2050 года.

Вице-президент ОАК назвал решаемой задачу вернуть производство «Русланов»
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Говоря о возможном возобновлении производства «Русланов», Борисов отметил, что это связано с возможностями двигателей Д-35, которые делаются в Объединенной двигателестроительной корпорации. «И то, ничего нового создаваться не будет — просто «оцифруем» Ан-124 с новыми двигателями», — уточнил Борисов.

Сообщения о готовящейся разработке самолетов на замену «Руслану» появлялись в конце июня. Однако тогда Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опровергла их. Там подчеркивали, что в приоритете остается поддержание исправности уже используемых Россией транспортных самолетов Ан-124 и Ил-76.

В России допустили возобновление производства Ан-124 «Руслан»
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Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет. Он был создан в 1980-х в СССР. Производство транспортников велось как на Украине, так и в России. К 2004 году выпуск «Русланов» был прекращен.

Вопрос о возможном возобновлении в России самостоятельного выпуска данного типа самолетов вставал неоднократно. Однако в Киеве скептически высказывались на этот счет, указывая, что только разработчик самолета — «ГП Антонов» — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией для производства этих транспортников.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: АН-124 , «Руслан» , ОАК , Юрий Борисов , авиация
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