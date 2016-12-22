ОАК опровергла планы создания сверхтяжелого самолета на замену «Руслану»

В ОАК опровергли информацию о планах создания сверхтяжелого транспортника на замену Ан-124, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Ранее о таких планах со ссылкой на годовой отчет компании сообщало «РИА Новости».

В корпорации пояснили, что в приоритете остается поддержание исправности уже используемых Россией транспортных самолетов. «Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76», — рассказали в ОАК.

«РИА Новости» со ссылкой на годовой отчет компании утверждало, что речь идет о создании нового транспортника на замену Ан-124. Позднее агентство скорректировало новость, сообщив, что в 2019 году приоритетом ОАК станет «подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС».

Ан -124 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет, созданный в 1980-х годах в СССР. Его коммерческая модификация Ан-124-100 способна поднимать до 120 т груза, практическая дальность составляет порядка 5 тыс. км. Производство Ан-124 велось как на Украине, на киевском заводе им. Антонова, так и в России, на Ульяновском авиазаводе. Однако выпуск был прекращен к 2004 году. Долгое время страны вели переговоры о возможном возобновлении совместного производства самолетов, однако после начала кризиса в отношениях эти планы были окончательно сорваны.

В России изучается вопрос о возобновлении самостоятельного выпуска самолетов этого типа. С подобным заявлением в начале июня выступил командующий Военно-транспортной авиацией, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов. «Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет, но вопрос не снят», — прокомментировал он возможность возобновления производства. Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин также подтвердил, что технически подобная возможность у предприятия в Ульяновске есть.

В Киеве выразили скептицизм в отношении возможности возобновления производства Ан-124 в России. «Только разработчик самолета — «ГП Антонов» — обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции», — заявили в украинской госкомпании «Антонов».