Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

По мнению Дональда Трампа, спецпрокурор Роберт Мюллер не до конца беспристрастен в своем расследовании вмешательства в выборы. Американский президент напомнил, что он лично отклонил назначение Мюллера главой ФБР

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

«Собирается ли когда-нибудь Роберт Мюллер сообщить о своем конфликте интересов по отношению к президенту Трампу, учитывая то, что у нас были очень неприятные и спорные деловые отношения, я отклонил его назначение главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором) и Коми его [Мюллера. — РБК] близкий друг», — написал Трамп в Twitter. Он добавил, что Мюллер назначает в свою команду «злых демократов», которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.

Роберт Мюллер с мая 2017 года ведет расследование событий вокруг выборов президента США с целью установить, имел ли место сговор между штабом Трампа и Россией.

В результате работы Мюллера, Полу Манафорту, некоторое время возглавлявшему штаб Трампа, было предъявлено обвинение, однако Россия в нем не фигурировала. Манафорта обвинили в утаивании доходов от работы в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича. Кроме того, в феврале Минюст США предъявил обвинения 13 россиянам, которые работали на «фабрике троллей», связанной с Евгением Пригожиным. Сотрудники «фабрики» покупали в Facebook и Youtube политическую рекламу и пытались организовать митинги в США. Наконец, 14 июля, Мюллер выдвинул обвинение 12 россиянам, которых в США назвали офицерами главного управления Генштаба ВС России. Как считает американский Минюст, они участвовали в атаке на сервера структур Демократической партии США, которая привела к утечке документов.

Как писала The Washington Post со ссылкой на источники в 2017 году, спецпрокурор также расследовал возможное препятствование правосудию со стороны Трампа после того, как президент уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп и ранее критиковал Мюллера. Так, 27 июля, он написал в Twitter, что спецпрокурор и его «банда разгневанных демократов» не могут найти сговор между Россией и штабом Трампа. «Поэтому теперь они смотрят (вместе с 53 млн человек) на мои твиты — подставная охота на ведьм продолжается! Как глупо и несправедливо по отношению к нашей стране», — посетовал Трамп. Ранее New York Times писала, что Мюллер проверяет, могли ли твиты Трампа помешать расследованию российского дела.