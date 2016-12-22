Трамп назвал команду спецпрокурора «бандой разгневанных демократов»

Президент США сказал, что в сговоре с Россией находятся его политические оппоненты — члены Демпартии, а доказательств его связи с Кремлем спецпрокурор Мюллер найти не может

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что возглавляемая спецпрокурором Робертом Мюллером команда, расследующая информацию о возможных связях между Трампом и Кремлем и о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года, не может найти никаких доказательств этому.

«Вернулся прошлым вечером в Вашингтон (…) и увидел смешные новости о том, что крайне противоречивой Роберт Мюллер и его банда из 13 разгневанных демократов, естественно, не могут найти сговор (между Кремлем и командой Трампа. — РБК)», — написал президент США.

В сговор с Россией, по мнению Трампа, вступили члены Демократической партии. «Поэтому теперь они смотрят (вместе с 53 млн человек) на мои твиты — подставная охота на ведьм продолжается! Как глупо и несправедливо по отношению в к нашей стране» — добавил Трамп.

Трамп также заявил, что не знал о встрече с участием его сына, Дональда Трампа-младшего, и российского адвоката Натальи Весельницкой.

О том, что команда Мюллера изучает твиты президента, накануне писала газета The New York Times со ссылкой на трех осведомленных источников. По данным издания, анализируются сообщения в соцсети и высказывания президента о генпрокуроре Джеффе Сешнсе и бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми.

Мюллер пытается установить, не оказывает ли президент давление на следствие и не пытается ли таким образом воспрепятствовать ему, говорилось в статье NYT. Спецпрокурор хочет допросить президента о его сообщениях в Twitter, писала газета.

Представитель спецпрокурора от комментариев отказался. Юрист Трампа Рудольф Джулиани заявил, что исследование твитов Трампа — попытка «потопить президента».

Наталья Весельницкая — российский адвокат. В 2017 году стало известно, что годом ранее она участвовала в приватной встрече с приближенными к Трампу людьми, включая его сына, главу штаба Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Поводом для встречи стало обещание Весельницкой передать компромат на соперника Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп-младший в своих показаниях в сенате США заявил, что не ставил своего отца в известность о встрече с Весельницкой. Российский адвокат в июле прошлого года сказала, что на встрече с окружением Трампа говорила о деятельности компании Уильяма Браудера, заочно осужденного в Москве по обвинению в неуплате налогов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле 2017 года заявил, что в Кремле не знают, кто такая Наталья Весельницкая.