В Азербайджане задержали редактора Ruptly
В Баку задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову, которая поехала к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять материал, сообщило видеоагентство.
«Гусейнова по просьбе редакции поехала к офису «Спутник Азербайджан» в Баку, чтобы с улицы снять для агентства проходящие в здании обыски», — говорится в сообщении.
Редактор прибыла на место в 16:00 (15:00 мск), в 16:20 (15:20 мск) сообщила, что отсняла материал, после чего перестала выходить на связь. Ее мать подтвердила задержание.
Это второй случай задержания российских журналистов в Баку за сегодня, 30 июня. Ранее стало известно о задержании в Баку главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщил Minval.
До этого в офис «Sputnik Азербайджан» пришла полиция и провела там «оперативно-разыскные мероприятия». Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших под прикрытием в «Sputnik Азербайджан».
После этого в МИД России был вызван посол Азербайджана из-за «недружественных действий Баку». В министерстве уточнили, что поводом стало незаконное задержание российских журналистов.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это было связано с массовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и смертью двух подозреваемых. Российский МИД объяснил, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений», а в Кремле подчеркнули, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.
Читайте РБК в Telegram.
Семьям военных массово рассылают вирусные файлы
Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама
Москву накрыл циклон. Фото со спутника
В «Ленте.ру» сменится главред
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik
В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе
«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»
ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов