В Азербайджане задержали редактора Ruptly

В Азербайджане задержали еще одного журналиста — редактора видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову. Она снимала материал у офиса «Sputnik Азербайджан». Ранее в Баку задержали двух сотрудников Sputnik

В Баку задержали редактора Ruptly Айтекин Гусейнову, которая поехала к офису «Sputnik Азербайджан», чтобы снять материал, сообщило видеоагентство.

«Гусейнова по просьбе редакции поехала к офису «Спутник Азербайджан» в Баку, чтобы с улицы снять для агентства проходящие в здании обыски», — говорится в сообщении.

Редактор прибыла на место в 16:00 (15:00 мск), в 16:20 (15:20 мск) сообщила, что отсняла материал, после чего перестала выходить на связь. Ее мать подтвердила задержание.

Это второй случай задержания российских журналистов в Баку за сегодня, 30 июня. Ранее стало известно о задержании в Баку главы редакции Sputnik Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщил Minval.

До этого в офис «Sputnik Азербайджан» пришла полиция и провела там «оперативно-разыскные мероприятия». Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших под прикрытием в «Sputnik Азербайджан».

После этого в МИД России был вызван посол Азербайджана из-за «недружественных действий Баку». В министерстве уточнили, что поводом стало незаконное задержание российских журналистов.

Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это было связано с массовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге и смертью двух подозреваемых. Российский МИД объяснил, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений», а в Кремле подчеркнули, что действия правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей.