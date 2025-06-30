Кремль отреагировал на условие Армении для решения по ОДКБ

Российская сторона продолжает исходить из того, что Армения остается участником ОДКБ, заявил Песков. Он отметил, что членство в организации гарантирует определенные выгоды, но решение остается только за Ереваном

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — суверенное решение Армении, Москва исходит из того, что Ереван пока не выходил из организации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, однозначную пользу. ОДКБ — организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность. И, наверное, вот эти случаи, когда ОДКБ продемонстрировала свою эффективность, говорят о том, что это в интересах стран продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества», — сказал Песков.

Так Песков прокомментировал слова замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна. На прошлой неделе он заявил, что Армения примет «окончательное решение» о членстве в ОДКБ, если партнеры по организации так и не выступят с политическими заявлениями по поводу действий Азербайджана в 2023 году.

«Решение Армении суверенное. Мы исходим из того, что Армения не выходила из организации, но, а что касается приостановления или возобновления участия, будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване», — заключил Песков.

О заморозке членства Армении в ОДКБ премьер-министр страны Никол Пашинян объявил в феврале 2024 года. В мае МИД Армении заявил, что страна не будет участвовать в финансировании работы организации. Свое решение армянские власти мотивировали тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе, была безразлична к защите Армении и не выполнила своих функций по отношению к Еревану.

Ранее сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что страны организации не перестали считать Армению полноправным членом объединения, несмотря на то, что его армянский коллега Арарат Мирзоян отказался участвовать в заседании Совета глав МИД ОДКБ. Президент Владимир Путин также не исключал, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ.