Как протестующие в Сербии заблокировали дороги. Видео

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В Белграде протестующие перекрыли ряд улиц, включая одну из главных — Пожешку, ведущую в центр города, что привело к остановке движения общественного транспорта в этой части столицы.

На кадрах с места событий видно, что протестующие пытались забаррикадировать дороги мусорными баками, выходили на проезжую часть, скандировали лозунги.

Акции прошли не только в Белграде, но и в других городах Сербии: Нови-Саде, Шабаце, Вранье, а также на трассах рядом с Пожегой, в деревнях Горни Недельице, Прелина и на Златиборском шоссе. В Прелине в результате попытки водителя проехать через толпу пострадала женщина.

Массовые протесты и блокировки дорог в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года при обрушении навеса погибли 15 человек. Демонстранты обвиняют власти в коррупции и требуют досрочных парламентских выборов.

28 июня в Белграде прошел многотысячный митинг, который завершился столкновениями с полицией. По официальным данным, в протестах участвовали около 36 тыс. человек. Полиция применяла силу, чтобы разогнать толпу, а некоторые участники акции забрасывали правоохранителей камнями и петардами.

Президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим и призвал их к миру, подчеркнув, что государство будет выполнять свои обязанности и не намерено помиловать задержанных участников беспорядков. Власти заявили, что протесты не могут быть сильнее государства, и пообещали продолжить работу по установлению и задержанию всех причастных к нападениям на полицию.