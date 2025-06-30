В Италии решили подвести мост мечты Берлускони под оборонные расходы НАТО

Строительство моста через Мессинский пролив стоимостью €13,5 млрд является одним из самых спорных проектов в мире. Власти Италии предложили классифицировать его, как оборонный объект, чтобы вписать в необходимые для НАТО расходы

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Столкнувшись с новой целью для стран-членов НАТО увеличить военные расходы до 5% к 2035 году итальянские политики вновь начали обсуждать строительство моста через Мессинский пролив, который соединит Сицилию с материковой частью страны. Однако теперь мост предложили классифицировать, как оборонный объект, чтобы вписать его в категорию расходов, необходимых для стратегического развития альянса, сообщает Politico.

Строительство подвесного моста через Мессинский пролив является одним из самых дорогих и спорных инфраструктурных проектов в мире, отмечает газета. Его стоимость оценивается в €13,5 млрд при длине основного пролета 3,3 км. Возродить проект в разное время пытались Бенито Муссолини, а также бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Журнал Spiegel называл проект «мечтой Берлускони», который на его втором премьерском сроке описывали как «современное чудо света».

Однако, несмотря на многочисленные попытки мост так и не был построен. Исследования показали, что он должен пройти в одном из самых сейсмически активных регионов Средиземноморья, а для его строительство будет сопровождаться массовым переселением людей, указывает Politico. Тем не менее правительство Джорджии Мелони решило не отказываться от попыток реализовать грандиозный проект. Одним из тех, кто активно поддерживает строительство моста, стали глава итальянского МИДа Антонио Таяни и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Сторонники возведения моста продвигают идею о том, что объект имеет не только важную экономическую роль, но и стратегическое значение для НАТО. Источник газеты в итальянском правительстве отмечает, что официальное решение о классификации моста как оборонного объекта пока не принято. Однако, по его словам, обсуждение этого вопроса продолжается.

Эта идея может оказаться политически полезной для Мелони, поскольку ей приходится убеждать общественность в необходимости увеличить расходы на оборону в то время, когда Италия продолжается стремиться к жесткой экономии, пишет Politico. Вместе с тем Италия занимает лидирующие позиции среди стран НАТО, которые тратят меньше всего на оборону, всего 1,49% от ВВП. Однако, согласно договоренности альянса, из 5% ВВП только 3,5% должны быть основными расходами на оборону, в то время как 1,5% могут быть направлены на защиту критической инфраструктуры. Именно это может помочь итальянским чиновникам обосновать расходы на строительство моста, отмечает Politico.

В апреле правительство Италии одобрило документ, в котором говорилось, что помимо гражданского назначения, мост через Мессинский пролив также имеет стратегическое значение для национальной и международной безопасности. Объект будет играть ключевую роль в обороне и безопасности, облегчая передвижение итальянских вооруженных сил и союзников по НАТО, указывалось в документе.

Представитель итальянского казначейства также предположил, что обозначение моста как военного проекта поможет правительству преодолеть некоторые экономические и технические барьеры, которые мешали его строительству в прошлом. Речь в том числе идет о потенциальных судебных спорах, которые могли бы касаться несоразмерности ущерба при строительстве, отметил собеседник газеты.

При этом, как обращает внимание Politico, остается вопрос, примут ли эту идею в НАТО и, что важнее, президент США Дональд Трамп, «который любит масштабные строительные проекты». Пока американские представители четко не обозначили свою позицию, когда на саммите НАТО в Гааге их спросили о проекте моста, они «усмехнулись», но не дали четкого ответа, пишет газета.

Против строительства моста выступает оппозиция. «Это издевательство над гражданами и обязательствами, взятыми в НАТО. Я сомневаюсь, что этот блеф правительства будет принят. Правительству следует остановиться и не выставлять Италию на посмешище», — заявил Евродепутат Джезеппе Анточи.