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Военная операция на Украине ,  
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Власти Харькова сообщили о погибшем и раненых после удара по предприятию

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Военная операция на Украине
После удара по Харькову погиб один человек, пострадали восемь, сообщил мэр города
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

После удара по предприятию в Харькове погиб один человек, заявил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Он сообщил о взрыве в Харькове в 16:25 мск. Позже мэр города заявил о пострадавших: восьмимесячном младенце и пятерых взрослых. Также загорелось семь машин предприятия, добавил Терехов.

Глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что число пострадавших достигло восьми человек. По его данным, возникший на месте пожар локализован. Синегубов рассказал, что разыскивают еще девятерых человек, которые могли быть там в момент удара.

В Харьковской области с утра действует воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове прогремел взрыв
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. На фоне продвижения войск в Харькове неоднократно звучали взрывы. Власти региона сообщали о гибели граждан и повреждении инфраструктурных объектов. В области начались перебои с электричеством и водоснабжением. В приграничных районах области объявляли эвакуацию, оттуда вывезли более 10 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что на данный момент планов взять Харьков нет. В Кремле заявили, что Россия продолжит работу по созданию буферной зоны в Харьковской области Украины, пока граничащая с ней Белгородская область не будет в безопасности.

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