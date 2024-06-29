Минобороны сообщило об ударе «Искандер-М» по месту разгрузки эшелона ВСУ
Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона с оружием и военной техникой для украинской армии близ села Украинка в Запорожской области, заявило Минобороны.
В результате удара уничтожены украинские военнослужащие, а также американские бронетранспортеры М-113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1» и БМП-2.
«Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БпЛА «СуперКАМ», — сообщили в ведомстве.
Село Украинка расположено в Вольнянском районе, в 4 км от Вольнянска. Село с таким названием есть также в Михайловском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил об ударах по Вольнянску и заявил о погибших.
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