Кремль ответил на обвинения во вмешательстве во внутренние дела в ФРГ

Европейская разведка сообщила, что Москва пытается сплотить крайне правых и левых в Германии для создания коалиции против помощи Украине. Кремль опроверг эти сведения. Обвинения во вмешательстве Россия опровергала и раньше

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия не предпринимает попыток вмешаться во внутреннюю политику Германии и прежде этого не делала, утверждения об этом — «стопроцентный фейк». Так представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование The Washington Post (WP). Его комментарий приводится в тексте расследования.

«Мы никогда раньше не вмешивались, и теперь у нас действительно нет на это времени», — сказал Песков.

WP ссылалась на данные европейской разведки, которая пришла к выводу, что власти России прилагают усилия для объединения крайне левых и крайне правых политиков в Германии, выступающих против предоставления помощи Украине.

Преимущественно речь идет об «Альтернативе для Германии» («АдГ») и партии «Левые». В отношении «АдГ» сказано, что она должна получить большинство на выборах любого уровня, стать партией «германского единства» и объявить санкции против России противоречащими интересам Германии. В предполагаемом манифесте партии говорилось, что «неадекватные политики, не умеющие просчитывать последствия своих решений, втянули Германию в конфликт с Россией», а Берлину необходимо восстановить партнерство с Москвой.

«АдГ» и «Левые» находятся в оппозиции. Первая получила 10,3% голосов на последних выборах и 83 места в немецком парламенте, вторая едва преодолела нижний порог (4,9%) и заняла 39 мест. Всего в бундестаге 736 кресел. Следующие парламентские выборы в Германии запланированы на вторую половину 2025 года.

Спецслужбы опирались на конфиденциальные российские документы, датированные с июля по ноябрь, детали из которых подтвердили изданию источники среди западных чиновников. Впервые инициативу о создании антивоенной коалиции в бундестаге высокопоставленные чиновники Москвы озвучили в начале прошлого сентября, пишет газета.

Немецкие спецслужбы уже выдвигали против России обвинения в намерении «вбить клин» в общество Германии. Москва утверждения о вмешательстве во внутренние дела отвергала: «Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела, и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран». «Мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств», — настаивал глава МИДа Сергей Лавров.

Москва не соглашалась и с утверждениями о вмешательстве во внутренние дела США. «Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США... Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим «за сценой», чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — говорил посол в США Анатолий Антонов.