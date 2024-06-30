Приблизит ли встреча в Дохе международное признание талибов

ООН проводит в Дохе третью встречу по Афганистану. На ней впервые присутствуют талибы. В организации подчеркивают, что эта встреча не означает их международного признания. Подробнее — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

30 июня в Дохе (Катар) под эгидой генерального секретаря ООН начнется двухдневная встреча спецпосланников по Афганистану. Ее заявленная задача — сделать международное сотрудничество на этом направлении «более последовательным, скоординированным и структурированным» и решить, как дальше работать с фактическими властями Афганистана. Конечная цель, как пояснила заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, которая курирует это мероприятие, — создать Афганистан, который «находился бы в мире с самим собой и своими соседями, был бы полностью интегрирован в международное сообщество и выполнял свои обязательства, в том числе в области прав человека, особенно женщин и девочек».

Это уже третьи переговоры в Дохе в таком формате — предыдущие прошли в мае 2023-го и феврале 2024 годов. В отличие от них, сейчас во встрече будут участвовать представители правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). На конференцию 2023 года талибов не пригласили, а в феврале 2024-го они отказались от участия сами, прежде потребовав, чтобы на встрече не было критикующих их афганских правозащитников и чтобы с ними встретился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, на что организаторы не пошли.

Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе 2021 года — оно брало территорию страны под контроль по мере того, как западная коалиция выводила оттуда свои войска. В феврале 2020 года талибы и США подписали в Дохе соглашение, которое, по идее, должно было запустить мирный процесс в стране и предполагало, что Запад выводит свои войска, а талибы перестают сотрудничать с «Аль-Каидой» (признана в России террористической и запрещена) и вступают в переговоры с официальным правительством. По факту этого не произошло — президент Ашраф Гани бежал из Афганистана в ОАЭ. С приходом талибов страна стала официально называться Исламский Эмират Афганистан (ИЭА). Несколько стран, в том числе Россия, выдвинули условия для того, чтобы режим талибов получил международное признание: соблюдение прав человека, в первую очередь женщин, и создание этнически и политически инклюзивного правительства. Эти условия талибы не выполнили. В 2023 году СБ ООН попросил Гутерриша дать независимую оценку положению в Афганистане. Он предоставил ее в ноябре того же года. «В настоящее время ситуация зашла в тупик, в результате чего отношения международного сообщества с Афганистаном находятся по большей части в состоянии неопределенности, и это чревато серьезными последствиями для афганского народа», — сказано в отчете генерального секретаря. В нем Гутерриш поставил цель вывести ситуацию из тупика, на что и направлены встречи в Дохе.

На каких условиях талибы едут в Доху

Свое участие в нынешних консультациях «Талибан» подтвердил в середине июня. Представитель ИЭА Забихулла Муджахид заявил, что, ознакомившись с повесткой, руководство страны решило, что встреча отвечает интересам страны. «Основными и важными темами являются гуманитарная помощь Афганистану и создание возможностей для инвесторов в Афганистане. Также могут обсуждаться и другие темы, но все они считаются полезными для Афганистана», — заявил он (цитата по телеканалу TOLO News). До этого Муджахид называл необоснованной информацию, что талибы выдвигали свои условия участия в этой конференции.

ООН снова пригласила критикующие талибов силы: 2 июля в Дохе Дикарло и спецпосланники (организаторы позвали дипломатов из 30 государств, большинство из них подтвердили свое участие, в их числе Россия и США) встретятся с представителями афганского гражданского общества. Также, отмечает The Guardian, талибы потребовали, чтобы ни одна афганская женщина до этой встречи допущена не была. В ООН подтвердили, что женщин, кроме представительниц ООН, на ключевой встрече в Дохе не будет, — спецпредставитель генсекретаря ООН по Афганистану Роза Отунбаева на брифинге 21 июня сообщила, что страны-участницы направили на переговоры только мужчин. Она обратила внимание, что это первый раз, когда талибы участвуют в переговорах в Дохе, и отметила, что на повестке стоят вопросы, которые имеют к женщинам отношение, в частности налаживание банковской системы и борьба с наркотрафиком. «Позвольте нам начать говорить с ними (с талибами. — РБК)», — сказала Отунбаева.

Она подчеркнула, что ограничения, которые талибы вводят в отношении женщин, негативно влияют на перспективы Афганистана. В 2022 году талибы, в частности, запретили девочкам посещать начальную школу и фактически запретили женщинам получать образование. «Эти ограничения лишают страну жизненно важного человеческого капитала, который ей необходим для реализации политики самообеспечения, проводимой «Талибаном». Они способствуют утечке мозгов, которая подрывает будущее Афганистана. Будучи крайне непопулярными, они подрывают претензии де-факто властей на легитимность. И они продолжают блокировать дипломатические решения, которые привели бы к реинтеграции Афганистана в международное сообщество», — заявила Отунбаева и отметила, что ООН продолжит призывать к отмене этих запретов.

Согласие ООН провести конференцию без участия женщин вызвало критику со стороны международных правозащитных организаций. Human Rights Watch (HRW) заявила, что, проводя встречу в Дохе на условиях талибов, ООН достигла «нового дна». «Те, кто больше всего пострадал от злоупотреблений «Талибана», отодвигаются в сторону и исключаются из обсуждения своей судьбы в ООН», — сказано в заявлении. В нем обращается внимание, что это решение противоречит резолюции 1325 СБ ООН, принятой в 2000 году и гарантирующей участие женщин в ключевых международных дискуссиях.

«Если Доха-3 будет продвигаться, как запланировано, ООН, предав борьбу афганских женщин за свои права, создаст вредоносный прецедент. Отказавшись от своих обязанностей по защите прав человека ради позорной попытки умиротворить «Талибан», ООН нанесет вечный ущерб своему авторитету», — резюмировали в HRW.

Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год, затем ушли в подполье. После 2001 года местные жительницы снова сняли бурки (верхняя одежда в исламской традиции, покрывающая тело и лицо), а девочки начали ходить в школу. К 2011 году их доля среди учащихся выросла до 65,6%. В университетах появились не только студентки, но и преподавательницы. Женщинам разрешили служить в армии, водить автомобиль, профессионально заниматься спортом и даже участвовать в Олимпийских играх (хотя Мехбоба Адьяр, выступавшая в Пекине в 2008 году, столкнулась с критикой со стороны более консервативных соотечественников и даже с угрозами экстремистов). Но наиболее впечатляющий пример гендерно нейтральной политики дал президент страны Ашраф Гани: в 2018 году он назначил 26-летнюю Зарифу Гафари мэром города Майданшахр.

Признает ли международное сообщество режим талибов

В ООН с критикой HRW не согласились — там ответили, что спецпосланники с группами по защите прав женщин все-таки встретятся. В ООН также подчеркивают: «Ни в коем случае ни одну из встреч представителей организации и посланников нельзя рассматривать как официальное признание «Талибана» в качестве правительства или его легитимизацию». «Мы должны встретиться с ними, чтобы решить проблемы Афганистана, — сказал 25 июня журналистам представитель ООН Стефан Дюжаррик. — <…> Лучше, чтобы все специальные посланники по Афганистану находились в одной комнате, слушали одно и то же, общались с де-факто властями, транслировали одно и то же, чтобы все были на одной волне».

Россия одна из наиболее активных сторонниц диалога с талибами. Москва внесла «Талибан» в список террористических организаций в 2003 году, движение все еще находится в нем, однако в мае 2024-го Минюст и МИД России доложили президенту, что талибов можно из него исключать. «Убеждены, что любое эффективное обсуждение ситуации в Афганистане невозможно без непосредственного участия в нем самих де-факто властей», — сказал 21 июня на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя. По его оценке, «отрадно, что сами де-факто власти, вопреки прогнозам западных коллег о неминуемом внутриполитическом крахе и экономическом коллапсе страны, годами жившей на международном иждивении, сумели трезво оценить ситуацию и сделать ставку на укрепление регионального сотрудничества и восстановление социально-экономического потенциала». «Они ищут собственный путь самостоятельного развития для Афганистана без оглядки на западную помощь», — заключил российский дипломат.

Российский спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов считает, что к миру «приходит осознание» того, что с талибами надо взаимодействовать. «К России оно пришло гораздо раньше. Лучше поздно, чем никогда», — приводит его слова ТАСС.

Госдепартамент США заявил, что его представители поедут в Катар, чтобы вместе с международным сообществом «продолжить убеждать «Талибан» в том, что ему необходимо серьезно относиться к своим обязательствам по Дохийскому соглашению». Китай на этот счет комментариев не дал. Его спецпредставитель Юэ Сяоюн лишь отметил, что это будет закрытая неформальная встреча, и выразил надежду, что конференция даст результат.

«Здесь сталкиваются две позиции: с одной стороны, России и Узбекистана (Ташкент заявил о нормализации отношений с талибами в 2022 году. — РБК), которые продвигают признание власти талибов, и с другой — западных стран, которые выдвигают Афганистану гуманитарные условия, — сказал РБК политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. — Талибы, в свою очередь, демонстрируют международному сообществу, что при всех к ним претензиях именно они гарантируют стабильность в Афганистане».

По оценке эксперта, на нынешней встрече возможен прогресс — в этом заинтересованы многие. «Афганистан серьезно рассматривают как страну для транзита энергоресурсов из Каспийского региона, Центральной Азии к портам Индийского океана. Коридоры Север — Юг, трансафганский коридор — это все можно будет осуществить, если талибы станут частью мирового сообщества, — отмечает Дубнов. — Во-вторых, талибов не признавали в их первую каденцию и это привело к их радикализации. Надо стремиться принять «Талибан» в мировые объятия, чтобы он приблизился к нормам цивилизованного поведения».

Что касается прав женщин, то этот вопрос, вероятно, в Дохе обсуждать будут, полагает Дубнов. То, что правозащитники там все-таки будут присутствовать, указывает на то, что международное сообщество от этой темы не отворачивается; вопрос в том, насколько она будет принципиальна, когда речь зайдет о выработке общей позиции.