В Бердянске сообщили о серии взрывов и работе ПВО
В Бердянске Запорожской области около 8:00 прогремело несколько взрывов после попытки украинских военных нанести удар, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.
«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.
О взрывах в Бердянске также заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Власти Бердянска с начала июня как минимум трижды сообщали о взрывах. 2 июня удару подверглась территория морского порта в городе, рассказывал Рогов. По его информации, жертв и разрушений не было.
На следующий день, 3 июня, около 18:40 в городе прозвучала серия взрывов, в результате работы системы ПВО было сбито шесть ракет, заявляли в военно-гражданской администрации. Еще один взрыв в Бердянске прогремел 11 июня около 17:00, система ПВО сбила тогда одну ракету.