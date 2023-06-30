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В Бердянске сообщили о серии взрывов и работе ПВО

ВГА Бердянска: в городе сработала ПВО после попытки украинских военных нанести удар
Несколько взрывов раздались в Бердянске около 8:00, сработала система ПВО. За текущий месяц власти уже в четвертый раз сообщают о взрывах в городе
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Бердянске Запорожской области около 8:00 прогремело несколько взрывов после попытки украинских военных нанести удар, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

«По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

О взрывах в Бердянске также заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Власти Бердянска с начала июня как минимум трижды сообщали о взрывах. 2 июня удару подверглась территория морского порта в городе, рассказывал Рогов. По его информации, жертв и разрушений не было.

На следующий день, 3 июня, около 18:40 в городе прозвучала серия взрывов, в результате работы системы ПВО было сбито шесть ракет, заявляли в военно-гражданской администрации. Еще один взрыв в Бердянске прогремел 11 июня около 17:00, система ПВО сбила тогда одну ракету.

В Бердянске сообщили о серии взрывов и работе ПВО
В Бердянске сообщили о серии взрывов и работе ПВО

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Бердянск Запорожская область взрыв ПВО
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