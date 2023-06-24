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Старовойт сообщил о ночной работе ПВО над Курском

Старовойт: ВСУ обстреляли Курск из БПЛА, над городом работало ПВО

В ночь на 24 июня Курск атаковали беспилотники ВСУ, над городом работало ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», — сообщил губернатор.

Губернатор призвал жителей не трогать обломки беспилотников и в случае их обнаружения звонить по номеру 112.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. При этом Старовойт сообщает о ночной атаке беспилотников второй день подряд. При вчерашней атаке на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. Системе ПВО удалось отразить атаку. При этом губернатор не рассказал, какой именно населенный пункт подвергся атаке.

Старовойт сообщил о ночной работе ПВО над Курском
Старовойт сообщил о ночной работе ПВО над Курском

Теги
Курская область Роман Старовойт беспилотники ВСУ Военная операция на Украине
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