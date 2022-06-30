Путин пообещал проанализировать развитие ситуации в мире

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки.

«Считаю необходимым посвятить [анализу развития ситуации в мире] одно из своих следующих выступлений», — сказал Путин.

Путин не сказал, когда именно произойдет его выступление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит, когда глава государства примет решение выступить. Об этом он поведал ТАСС.

Предыдущее публичное выступление Путина произошло во время Петербургского международного экономического форума 17 июня. Тогда президент высказался о санкциях западных стран против России, а также о спецоперации на Украине.

В ходе своего выступления Путин сказал, что «экономический блицкриг» против России был провален. Он указал на 20-процентную инфляцию в западных странах и глобальный кризис, вызванный ошибками в экономической политике Запада.

«Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передергивание фактов», — заявил Путин.