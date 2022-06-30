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Политика ,  
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Путин назвал приоритетом разведки содействие развитию промышленности

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Одной из главных задач Службы внешней разведки является содействие развитию промышленности, заявил президент России Владимир Путин в выступлении по случаю столетия Службы внешней разведки (СВР), трансляцию вел «Россия 24».

«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР — содействие развитию промышленного потенциала», — сказал Путин, подчеркнув, что это особенно важно в условиях санкций.

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Путин отметил, что работа разведчиков является одной из самых ответственных. Президент добавил, что обстановка в мире является «сложной и очень динамичной». «Нам приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности», — отметил глава государства.

По его словам, приоритетом для спецслужб является стратегическое прогнозирование международных процессов и анализ должен быть реалистичным и объективным, базироваться на достоверной информации.

Теги
СВР разведка Владимир Путин Служба внешней разведки

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