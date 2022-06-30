Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Рабочие и медики чаще говорят о нехватке зарплаты на основные расходы Общество, 07:00
Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов Политика, 06:54
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 06:49
«Коммерсантъ» узнал о плане снизить налог на доходы от сдачи апартаментов Общество, 06:23
В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации граждан Политика, 06:06
Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций Финансы, 06:00
Нидерланды призвали страны НАТО помогать Киеву даже в ущерб безопасности Политика, 05:49
В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории» Политика, 05:33
«Яндекс.Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов Общество, 05:21
Тарасова сочла лучшим для Смолкина и Дэвис «потерять год в США» Спорт, 05:21
Почти половина предпринимателей отметили рост выручки весной 2022 года Бизнес, 05:00
«Коммерсантъ» узнал о сокращении работающих кинозалов в России на треть Общество, 04:55
Восьмерых пострадавших госпитализировали после аварии с Ми-8 в Якутии Общество, 04:36
Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС Технологии и медиа, 04:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов

Премьер Болгарии заявил, что решение о высылке российских дипломатов принимал не он лично

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что решение о высылке 70 российских дипломатов исходило не от него лично, а было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности (SANS), передает агентство BTA.

По его словам, доклады датированы маем и июнем, а часть информации относится к марту. Он отметил, что высылка была длительным процессом, который начался в марте и был завершен МИДом страны путем уведомления российских дипломатов о том, что они должны покинуть страну, а не решением, принятым им единолично.

Петков подчеркнул, что идея о том, что один человек несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников из Болгарии, является еще одной попыткой политического маневрирования.

Болгария решила выслать 70 сотрудников российского посольства
Политика
Вид на здание посольства России в Болгарии

О решении Болгарии выслать 70 российских дипломатов стало известно 28 июня. «Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — сказал тогда Петков. По его словам, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием. Он отметил, что самолет с российскими дипломатами вылетит в Москву в воскресенье, 3 июля.

В российском посольстве уточнили, что персонами нон грата объявлены не только дипломаты, но и технический персонал, передал ТАСС. В дипмиссии уточнили, что из страны вышлют советника — посланника России Филиппа Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. В российском МИДе пообещали ответить на высылку дипломатов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы

С начала года Болгария высылала сотрудников российского посольства уже несколько раз. Первый случай был 2 марта, тогда персонами нон грата были объявлены двое дипломатов, которые, по версии Софии, занимались в стране «разведкой». 18 марта Болгария решила выслать еще десять дипломатов, 1 апреля — первого секретаря посольства России, против которого завели уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж). Посла России Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношение между странами, объяснял Петков.

Теги
Болгария высылка дипломатов санкции Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Консульские службы России в Болгарии приостановят работу
Политика
Посол России назвала удобными обвинения премьера Болгарии в его отставке
Политика
Болгария решила выслать 70 сотрудников российского посольства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter