Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов

Премьер Болгарии заявил, что решение о высылке российских дипломатов принимал не он лично

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что решение о высылке 70 российских дипломатов исходило не от него лично, а было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности (SANS), передает агентство BTA.

По его словам, доклады датированы маем и июнем, а часть информации относится к марту. Он отметил, что высылка была длительным процессом, который начался в марте и был завершен МИДом страны путем уведомления российских дипломатов о том, что они должны покинуть страну, а не решением, принятым им единолично.

Петков подчеркнул, что идея о том, что один человек несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников из Болгарии, является еще одной попыткой политического маневрирования.

О решении Болгарии выслать 70 российских дипломатов стало известно 28 июня. «Мы высылаем 70 российских дипломатов. Любой, кто работает на иностранные интересы, будет выслан в страну, из которой он прибыл», — сказал тогда Петков. По его словам, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, а их дипломатическая работа была прикрытием. Он отметил, что самолет с российскими дипломатами вылетит в Москву в воскресенье, 3 июля.

В российском посольстве уточнили, что персонами нон грата объявлены не только дипломаты, но и технический персонал, передал ТАСС. В дипмиссии уточнили, что из страны вышлют советника — посланника России Филиппа Воскресенского, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. В российском МИДе пообещали ответить на высылку дипломатов.

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С начала года Болгария высылала сотрудников российского посольства уже несколько раз. Первый случай был 2 марта, тогда персонами нон грата были объявлены двое дипломатов, которые, по версии Софии, занимались в стране «разведкой». 18 марта Болгария решила выслать еще десять дипломатов, 1 апреля — первого секретаря посольства России, против которого завели уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж). Посла России Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношение между странами, объяснял Петков.