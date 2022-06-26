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Политика ,  
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Джонсон предложил лидерам G7 показать на фото, что они «круче» Путина

Премьер Британии в шутку предложил коллегам раздеться, чтобы показать, что они «круче» президента России. «Мы продемонстрируем езду верхом с голой грудью», — сказал премьер Канады. Путин не раз был заснят с голым торсом на отдыхе
Фумио Кисида, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Джо&nbsp;Байден,&nbsp;Марио Драги,&nbsp;Джастин Трюдо, Олаф Шольц&nbsp;и&nbsp;Эмманюэль Макрон&nbsp;во время рабочего обеда на встрече G7&nbsp;в замке Эльмау в Баварии,&nbsp;Германия
Фумио Кисида, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Джо Байден, Марио Драги, Джастин Трюдо, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон во время рабочего обеда на встрече G7 в замке Эльмау в Баварии, Германия (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил коллегам из «Большой семерки», которые собрались в замке Эльмау в Германии, раздеться для фотографии, пишет газета The Washington Post, сопроводив публикацию видео перед началом их встречи за ланчем.

«В пиджаках? Без пиджаков? Давайте разденемся?» — пошутил Джонсон, сев за стол. «Мы все должны показать, что мы круче [президента России Владимира] Путина», — добавил он.

«Мы продемонстрируем верховую езду с обнаженной грудью», — подхватил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Вот! Вот! Мы должны показать им наши грудные мышцы!» — поддержал британский премьер.

Шойгу рассказал, как Путин выбирает места для своего отдыха
Политика
Владимир Путин и Сергей Шойгу

В августе 2009 года президент Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в СМИ появились фотографии, на которых он, в частности, едет верхом раздетый до пояса.

В следующий раз Путин запечатлен с голым торсом на рыбалке в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу в августе 2017 года. На одной из фотографий президент с обнаженной грудью и в темных очках сидит, раскинувшись на стуле, вместе с Шойгу, на другой — позирует с пойманной рыбой.

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В марте 2018 года Путин, отвечая на вопрос журналистки американского телеканала NBC Мегин Келли, есть ли какой-то смысл в его снимках, на которых он «скачет на лошади без рубашки», заявил: «Ну, я отдыхаю». По словам главы государства, у него «очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете», но это, заметил он, «никому не интересно».

Журналистка уточнила у Путина: «Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки?»

На это он ответил: «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Борис Джонсон саммит G7 Владимир Путин фотографии

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Профессиональная аналитика
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