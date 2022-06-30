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Политика ,  

Эсэры предложат присоединять к России страны, разделяющие ее ценности

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» разработали новый законопроект, который позволяет присоединять страну или часть страны, разделяющие российские культурные ценности
Фото: Максим Стулов / ТАСС
Фото: Максим Стулов / ТАСС

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» 1 июля, в пятницу, планируют внести в Госдуму законопроект об изменениях в законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию». Об этом РБК рассказали два источника в партии.

Инициатива подразумевает, что в состав Федерации можно будет принять иностранное государство или его часть, если большинство его граждан разделяют российские культурные ценности. Как пояснили собеседники РБК, соавторами законопроекта выступят депутаты-эсэры Дмитрий Кузнецов, Николай Новичков и руководитель фракции Сергей Миронов. Предполагается, что инициатива будет представлена в ходе презентации Евразийской культурной программы «Мост» депутатом Кузнецовым и сопредседателем партии Захаром Прилепиным.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По действующему законодательству присоединить иностранное государство или его часть Россия может по взаимному согласию и в соответствии с международным договором, «заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством». Принятие происходит «на добровольной основе», сказано в законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

В 2014 году Россия приняла в свой состав полуостров Крым и город Севастополь, ранее находившиеся в составе Украины. Для этого был проведен референдум, после которого 18 марта присоединение состоялось. После начала военной операции на Украине в Херсонской области была образована военно-гражданская администрация, представители которой также допустили присоединение региона к России в ходе референдума или без него.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце мая об аналогичной возможности заявили пророссийские власти Запорожья. Тогда член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.

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Согласно «Основам законодательства Российской Федерации о культуре» от 1992 года, культурные ценности — это «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства».

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Сергей Миронов Захар Прилепин Справедливая Россия

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