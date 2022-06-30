Эсэры предложат присоединять к России страны, разделяющие ее ценности

Представители партии «Справедливая Россия — За правду» разработали новый законопроект, который позволяет присоединять страну или часть страны, разделяющие российские культурные ценности

Фото: Максим Стулов / ТАСС

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» 1 июля, в пятницу, планируют внести в Госдуму законопроект об изменениях в законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию». Об этом РБК рассказали два источника в партии.

Инициатива подразумевает, что в состав Федерации можно будет принять иностранное государство или его часть, если большинство его граждан разделяют российские культурные ценности. Как пояснили собеседники РБК, соавторами законопроекта выступят депутаты-эсэры Дмитрий Кузнецов, Николай Новичков и руководитель фракции Сергей Миронов. Предполагается, что инициатива будет представлена в ходе презентации Евразийской культурной программы «Мост» депутатом Кузнецовым и сопредседателем партии Захаром Прилепиным.

По действующему законодательству присоединить иностранное государство или его часть Россия может по взаимному согласию и в соответствии с международным договором, «заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством». Принятие происходит «на добровольной основе», сказано в законе «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

В 2014 году Россия приняла в свой состав полуостров Крым и город Севастополь, ранее находившиеся в составе Украины. Для этого был проведен референдум, после которого 18 марта присоединение состоялось. После начала военной операции на Украине в Херсонской области была образована военно-гражданская администрация, представители которой также допустили присоединение региона к России в ходе референдума или без него.

В конце мая об аналогичной возможности заявили пророссийские власти Запорожья. Тогда член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что единственный путь развития Запорожской области предполагает вхождение в состав России на правах полноценного региона без образования Запорожской народной республики или любого вида серой зоны.

Читайте на РБК Pro Pro Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Инструкции Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Скелеты в шкафу: как защититься от «сюрпризов» при покупке бизнеса Кейсы Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Пять ошибок в PR, которые приведут бизнес к убыткам в 2022 году Статьи Pro Как «объехать» санкции: альтернативные способы доставки товаров из Европы Как «объехать» санкции: альтернативные способы доставки товаров из Европы Статьи Pro «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах Статьи

Согласно «Основам законодательства Российской Федерации о культуре» от 1992 года, культурные ценности — это «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства».