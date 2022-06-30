В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации граждан

В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий

На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые депутаты в Киеве предлагали депортировать население Лисичанска. «Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал он, уточнив, что речь идет именно о принудительном выселении.

Гайдай отметил, что принять такой законопроект нетрудно, однако этого еще не произошло.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида» со стороны Киева. В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а западные страны усилили военную поддержку.

По данным агентства ООН по делам беженцев на 28 июня, за 125 дней военных действий с Украины смогли уехать более 8,4 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 4,3 млн украинцев, Россия — 1,4 млн, Венгрия — 860 тыс. На Украину вернулись около 3 млн человек.



Российское Минобороны неоднократно обвиняло Киев в использовании мирного населения в качестве «живого щита», а также размещения тяжелой артиллерии на территории гражданских объектах, включая школы и детские сады.