Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Рабочие и медики чаще говорят о нехватке зарплаты на основные расходы Общество, 07:00
Премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов Политика, 06:54
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 06:49
«Коммерсантъ» узнал о плане снизить налог на доходы от сдачи апартаментов Общество, 06:23
В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации граждан Политика, 06:06
Российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций Финансы, 06:00
Нидерланды призвали страны НАТО помогать Киеву даже в ущерб безопасности Политика, 05:49
В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории» Политика, 05:33
«Яндекс.Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов Общество, 05:21
Тарасова сочла лучшим для Смолкина и Дэвис «потерять год в США» Спорт, 05:21
Почти половина предпринимателей отметили рост выручки весной 2022 года Бизнес, 05:00
«Коммерсантъ» узнал о сокращении работающих кинозалов в России на треть Общество, 04:55
Восьмерых пострадавших госпитализировали после аварии с Ми-8 в Якутии Общество, 04:36
Рогозин сообщил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС Технологии и медиа, 04:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации граждан

В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий

На Украине предложили принять закон о принудительной депортации людей из зоны боевых действий. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

По его словам, некоторые депутаты в Киеве предлагали депортировать население Лисичанска. «Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — сказал он, уточнив, что речь идет именно о принудительном выселении.

Гайдай отметил, что принять такой законопроект нетрудно, однако этого еще не произошло.

Захарова назвала ложью обвинения Киева в депортации детей с Украины
Политика
Мария Захарова

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида» со стороны Киева. В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а западные страны усилили военную поддержку.

По данным агентства ООН по делам беженцев на 28 июня, за 125 дней военных действий с Украины смогли уехать более 8,4 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 4,3 млн украинцев, Россия — 1,4 млн, Венгрия — 860 тыс. На Украину вернулись около 3 млн человек.

Российское Минобороны неоднократно обвиняло Киев в использовании мирного населения в качестве «живого щита», а также размещения тяжелой артиллерии на территории гражданских объектах, включая школы и детские сады.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как «объехать» санкции: альтернативные способы доставки товаров из Европы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Опыт ЮАР: как страна выходит из самого глубокого экономического кризиса
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции
Теги
депортация Военная операция на Украине Луганская область законопроект

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В ЦБ объяснили право детей-беженцев обменять гривны на рубли
Политика
ФСБ ответила на жалобы беженцев с Украины на фильтрационные пункты
Политика
Ростовский губернатор назвал число беженцев, прибывших в регион с февраля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter