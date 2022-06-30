Нидерланды призвали страны НАТО помогать Киеву даже в ущерб безопасности

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал страныНАТО помогать Украине даже ценой своей безопасности. Его слова приводит издание Politico.

«Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество систем тяжелого вооружения», — заявил нидерландский премьер.

По его словам, важно, чтобы все страны, у которых все еще есть что-то в запасах вооружений, поставляли его на Украину. «Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не сможете полностью защитить свою собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — указал Рютте.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью власти называли «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида» со стороны Киева. В ответ Украина объявила военное положение и мобилизацию, а западные страны усилили военную поддержку.

Оружие Украине поставляют США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия и другие страны. Власти Нидерландов, в частности, 29 июня совместно с властями Германии приняли решение отправить на Украину еще шесть гаубиц PzH (Panzerhaubitzen) 2000 в дополнение к 12 гаубицам, которые уже поставили Киеву.

В то же время представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее отмечал, что Европе необходимо укрепить свой оборонный потенциал, поскольку он оказался «истощен» из-за оказания военной помощи Украине. «Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — указывал дипломат.

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