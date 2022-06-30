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Военная операция на Украине ,  
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В ООН напомнили о свободе прессы после угроз Зеленского журналистам

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о свободе прессы после угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес журналистов из России. Его слова приведены на сайте ООН.

«Свобода прессы — это свобода прессы. И для нас это относится ко всему миру, универсально — во всех 193 государствах-членах. И эти принципы остаются неизменными», — указал Дюжаррик.

Накануне президент Зеленский пообещал «наказать» российских журналистов за пропаганду. «Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан», — заявил он.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала украинского лидера прекратить «запугивать» людей, которые работают в СМИ. По ее словам, подобные жесты демонстрируют «новую грань беззакония и человеконенавистничества».

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Фото:Ole Jensen / Getty Images

После начала российской спецоперации на Украине Киев ввел санкции против нескольких украинских телеканалов «для противодействия иностранной пропаганде». В частности, от вещания отключили телеканалы «112», NewsOne и ZiK.

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До этого украинский президент на три года продлил санкции против российских телеканалов, которые были введены его предшественником Петром Порошенко в 2016 году. Среди них телеканалы ВГТРК, «Первый канал», НТВ, «Звезда», ТНТ, МИА «Россия сегодня» и другие.

Теги
Владимир Зеленский журналисты Россия пропаганда Военная операция на Украине

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