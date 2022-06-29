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Военная операция на Украине ,  
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Песков вспомнил Фрейда после слов Джонсона о Путине

Фрейд мечтал бы о таком объекте исследований, заявил Песков. Так он отреагировал на слова Джонсона о том, что если бы Путин был женщиной, то нынешних событий на Украине не было бы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле с иронией отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Джонсон ранее в интервью для ZDF заявил, что Россия не стала бы начинать на Украине специальную военную операцию, если бы Путин «был женщиной — кем он, очевидно, не является». По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».

Джонсон предложил лидерам G7 показать на фото, что они «круче» Путина
Политика
Фумио Кисида, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Джо&nbsp;Байден,&nbsp;Марио Драги,&nbsp;Джастин Трюдо, Олаф Шольц&nbsp;и&nbsp;Эмманюэль Макрон&nbsp;во время рабочего обеда на встрече G7&nbsp;в замке Эльмау в Баварии,&nbsp;Германия

С таким заявлением политик выступил после того, как прибыл в Мадрид на саммит НАТО. Встреча представителей стран альянса проходит сразу после саммита «Большой семерки», на котором также не обошлось без упоминания Путина. В первый день переговоров G7, 26 июня, перед тем как занять свои места за столом, Джонсон в шутку спросил, можно ли раздеться. «Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал он, намекая на фотографии, на которых российский лидер позирует верхом с голым торсом.

На это премьер-министр Канады Джастин Трюдо с иронией ответил: «Мы собираемся устроить демонстрацию верховой езды с обнаженной грудью». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала его фразой «Верховая езда лучше всего». Джонсон же добавил: «Мы должны показать им наши грудные мышцы».

Речь в том числе идет о фотографии Путина с голым торсом на коне, которая была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Туве. Сам Путин, в марте 2018 года отвечая на вопрос журналистки телеканала NBC Мегин Келли, есть ли какой-то смысл в его фотографиях, на которых он «скачет на лошади без рубашки», сказал, что «совсем уж целенаправленно» такие снимки не распространяются. По его словам, есть интернет, есть российские журналисты, и люди «берут что нравится».

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Президент добавил, что у него «очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете», но это «никому не интересно». На что журналистка уточнила: «Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки?» — А Путин ответил: «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Борис Джонсон Дмитрий Песков Кремль

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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