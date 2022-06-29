Песков вспомнил Фрейда после слов Джонсона о Путине

Фрейд мечтал бы о таком объекте исследований, заявил Песков. Так он отреагировал на слова Джонсона о том, что если бы Путин был женщиной, то нынешних событий на Украине не было бы

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле с иронией отреагировали на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Джонсон ранее в интервью для ZDF заявил, что Россия не стала бы начинать на Украине специальную военную операцию, если бы Путин «был женщиной — кем он, очевидно, не является». По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».

С таким заявлением политик выступил после того, как прибыл в Мадрид на саммит НАТО. Встреча представителей стран альянса проходит сразу после саммита «Большой семерки», на котором также не обошлось без упоминания Путина. В первый день переговоров G7, 26 июня, перед тем как занять свои места за столом, Джонсон в шутку спросил, можно ли раздеться. «Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал он, намекая на фотографии, на которых российский лидер позирует верхом с голым торсом.

На это премьер-министр Канады Джастин Трюдо с иронией ответил: «Мы собираемся устроить демонстрацию верховой езды с обнаженной грудью». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала его фразой «Верховая езда лучше всего». Джонсон же добавил: «Мы должны показать им наши грудные мышцы».

Речь в том числе идет о фотографии Путина с голым торсом на коне, которая была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Туве. Сам Путин, в марте 2018 года отвечая на вопрос журналистки телеканала NBC Мегин Келли, есть ли какой-то смысл в его фотографиях, на которых он «скачет на лошади без рубашки», сказал, что «совсем уж целенаправленно» такие снимки не распространяются. По его словам, есть интернет, есть российские журналисты, и люди «берут что нравится».

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Президент добавил, что у него «очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете», но это «никому не интересно». На что журналистка уточнила: «Вы хотите сказать, что людям нравится, когда вы сфотографированы без рубашки?» — А Путин ответил: «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».