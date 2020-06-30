Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Грозном (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом. Об этом он заявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, видеозапись обращения опубликована в Telegram-канале Кадырова.

«Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заявил Кадыров. Он отметил, что такой как сегодняшняя Чеченская Республика «никогда у нас в истории не было».

«Мы сегодня живем в правовом государстве Российская Федерация, мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык — государственный язык, религия у нас на первом месте, для всех мусульман открыты двери мечетей, медресе», — подчеркнул Кадыров.

«Я еще раз призываю вас, мои дорогие браться, сестры, друзья, товарищи, мой дорогой народ чеченский, мы же служим ради вас. Если мы вас устраиваем, тогда не ленитесь, выходите на выборы и проголосуйте», — заключил глава Чечни.

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