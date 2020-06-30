Явка на голосовании по поправкам достигла 45,7%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общая явка на всероссийское голосование по поправкам в Конституцию достигла 45,7%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Всего проголосовали 49 млн 649 тыс. 10 человек с учетом дистанционного голосования.

Ранее стало известно, что явка на онлайн-голосование, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, выросла до 90%. Удаленно проголосовали более 1 млн человек.

Больше всего по Конституции пока голосовали в Чечне, на 30 июня там зафиксировали явку 75,8%.