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Новое правительство 2024 ,  
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Экс-министра спорта Матыцина назначили внештатным советником Мишустина

Экс-министра спорта Олега Матыцина назначили внештатным советником Мишустина
Сюжет
Новое правительство 2024
Матыцин не вошел в состав нового правительства, но был выдвинут «Единой Россией» на праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму. Теперь его назначили внештатным советником Мишустина, где он продолжит курировать спорт
Олег Матыцин
Олег Матыцин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Экс-министр спорта Олег Матыцин, не вошедший в состав обновленного правительства, назначен внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе кабмина.

В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт. Также в его ведении будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

14 мая президент Владимир Путин назначил новое правительство, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Новым главой Минспорта стал экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Спустя сутки глава государства встретился с не вошедшими в новое правительство. Путин сказал, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы. 30 мая руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Матыцина для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму.

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Политика
Олег Матыцин

Матыцину 59 лет. Он возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия в турнирах, но под нейтральным флагом. Бывший министр неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Матыцин является мастером спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), с марта 2021 года приостановил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Михаил Мишустин Олег Матыцин Минспорта советник
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