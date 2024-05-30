Экс-министра спорта Матыцина назначили внештатным советником Мишустина
Экс-министр спорта Олег Матыцин, не вошедший в состав обновленного правительства, назначен внештатным советником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщили в пресс-службе кабмина.
В новом качестве Матыцин продолжит курировать спорт. Также в его ведении будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.
14 мая президент Владимир Путин назначил новое правительство, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Новым главой Минспорта стал экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Спустя сутки глава государства встретился с не вошедшими в новое правительство. Путин сказал, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы. 30 мая руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Матыцина для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму.
Матыцину 59 лет. Он возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. В 2022 году российских спортсменов и национальные команды отстранили почти от всех крупнейших соревнований. Со временем часть федераций и спортсменов получили возможность участия в турнирах, но под нейтральным флагом. Бывший министр неоднократно высказывался в поддержку россиян, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
Матыцин является мастером спорта СССР по настольному теннису. С 2001 по 2006 год был ректором Российского университета спорта. В 2015 году он стал президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU), с марта 2021 года приостановил деятельность на посту главы организации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию
Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин
Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности
Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии
Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца
Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией
Названы 5 основных категорий покупателей вина
В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями
Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов