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Новое правительство 2024 ,  
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Матыцина и Абрамченко выдвинули на праймериз по довыборам в Госдуму

«Единая Россия» выдвинула Матыцина и Абрамченко для участия в праймериз
Сюжет
Новое правительство 2024
Абрамченко пойдет на довыборы в Ростовской области, а Матыцин — в Брянской. Они не попали в новое правительство. Матыцин занимал пост министра спорта, Абрамченко была вице-премьером, курировала АПК и охрану окружающей среды
Олег Матыцин
Олег Матыцин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Руководство «Единой России» поддержало кандидатуры бывшего министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму, сообщила партия в телеграм-канале.

Матыцин пойдет на довыборы в Брянской области, Абрамченко — в Ростовской.

Они не попали в состав нового правительства Михаила Мишустина.

«Мы работали с коллегами по линии партии, фракции «Единой России», при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Матыцин занимал пост министра спорта с января 2020 года. В 2015 году был избран президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU). Абрамченко была вице-премьером также с января 2020 года, до этого с 2016 года занимала пост руководителя Росреестра.

Ранее о том, что Абрамченко и Матыцин могут стать депутатами Госдумы, писали «Ведомости». Среди бывших членов правительства, которые могут попасть в парламент, издание выделило также экс-главу Минэнерго Николая Шульгинова.

14 мая президент Владимир Путин назначил новое правительство, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Главой Минспорта стал экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Курировать вместо Абрамченко вопросы АПК, охраны окружающей среды и экологии и т.д., а также реализацию нацпроекта «Экология» на посту вице-премьера стал экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Новым министром сельского хозяйства стала бывший первый замглавы ведомства Оксана Лут.

15 мая глава государства встретился с не вошедшими в новое правительство. Путин сказал, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.

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Виктория Абрамченко фото

Виктория Абрамченко

Бывший вице-премьер
22 мая 1975 года
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