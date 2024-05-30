Матыцина и Абрамченко выдвинули на праймериз по довыборам в Госдуму
Руководство «Единой России» поддержало кандидатуры бывшего министра спорта Олега Матыцина и бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко для участия в праймериз для выдвижения на довыборы в Госдуму, сообщила партия в телеграм-канале.
Матыцин пойдет на довыборы в Брянской области, Абрамченко — в Ростовской.
Они не попали в состав нового правительства Михаила Мишустина.
«Мы работали с коллегами по линии партии, фракции «Единой России», при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Матыцин занимал пост министра спорта с января 2020 года. В 2015 году был избран президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU). Абрамченко была вице-премьером также с января 2020 года, до этого с 2016 года занимала пост руководителя Росреестра.
Ранее о том, что Абрамченко и Матыцин могут стать депутатами Госдумы, писали «Ведомости». Среди бывших членов правительства, которые могут попасть в парламент, издание выделило также экс-главу Минэнерго Николая Шульгинова.
14 мая президент Владимир Путин назначил новое правительство, прошлое сложило свои полномочия в связи с началом нового президентского срока. Главой Минспорта стал экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Курировать вместо Абрамченко вопросы АПК, охраны окружающей среды и экологии и т.д., а также реализацию нацпроекта «Экология» на посту вице-премьера стал экс-глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Новым министром сельского хозяйства стала бывший первый замглавы ведомства Оксана Лут.
15 мая глава государства встретился с не вошедшими в новое правительство. Путин сказал, что подписал указ о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.
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