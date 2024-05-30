Путин присудил Героя Труда Валентине Матвиенко

Президент Владимир Путин присвоил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Церемония вручения высших государственных наград состоялась в Екатерининском зале Кремля.

«Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания «Герой труда», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что смыслом жизни политика стали преданность Отечеству и работа на благо его общества и граждан.

Герой Труда — почетное звание, которое изначально было установлено постановлением ЦИК СССР в 1927 году. Оно присваивалось в 1928—1938 годах лицам с особыми заслугами в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. После учреждения в 1938 году звания Героя Социалистического Труда звание «Герой Труда» больше не присваивалось.

В августе 2012 года делегаты конференции межрегионального общественного движения «В защиту человека труда!» в Тюмени обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести в России звание «Герой Труда». Глава государства учредил награду в марте 2013 года.